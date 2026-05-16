Божидар Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Китай

Божидар Саръбоюков записа ново престижно класиране. Харманлиецът се класира на второто място на Диамантената лига в Шанхай/Кецяо. Световният бронзов медалист в скока на дължина завърши завърши втори с резултат 8.07 м.

Възпитаникът на Димитър Карамфилов стигна до този резултат в третия си опит. Преди това имаше два фаула.

Победа в Китай и личен рекорд записа световния шампион в зала и на открито за миналата година Матия Фурлани, който се приземи на 8.43 м.

Трети се нареди узбекистанецът Анвар Анваров с 8.01 м.