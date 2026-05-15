ОУ „Шандор Петьофи“ отвори врати към бъдещето с новия си STEM център

На 15 май ОУ „Шандор Петьофи“ – Хасково преживя един незабравим и емоционален ден – официалното откриване на новия STEM център, създаден по Националния план за възстановяване и устойчивост. Събитието се превърна в истински празник на знанието, технологиите и детското любопитство.

Сред официалните гости бяха Станислав Дечев – кмет на община Хасково, Силвия Касабова – началник на РУО – Хасково, и Анна Йорданова – директор на ДГ №15 „Слънце“. Те бяха посрещнати от директора на училището Антоанета Петрова, учители и ученици.

Тържественото откриване започна с празнична програма и водосвет за здраве и успех, отслужен за благополучие на учениците, учителите и новия STEM център. Атмосферата беше изпълнена с вълнение, усмивки и усещане за ново начало. Учениците от 7. клас – Александър, Георги, Зоя и Яница – влязоха в ролята на водещи и с увереност и настроение поведоха гостите в света на STEM обучението.

След официалната част и прерязването на лентата гостите разгледаха специализираните STEM кабинети, в които учениците представяха демонстрации и практически дейности.

В STEM кабинет 1 вниманието привлече станцията „Роботи“, където ученици демонстрираха как роботите се движат и изпълняват команди. Голям интерес предизвика и станцията „Електрически вериги“, на която учениците показаха как се създават работещи електрически системи. Особено впечатляваща беше демонстрацията на роботизирана ръка – пример как технологиите навлизат в ежедневието и модерните професии. На станцията „Електроника и програмиране“ учениците работиха с Arduino комплекти и показаха първите стъпки в програмирането на интелигентни устройства.

В STEM кабинет 2 науката срещна изкуството. На станцията „Дизайн“ учениците представиха работа с графични таблети и дигитални проекти, доказвайки, че технологиите могат да бъдат и средство за творчество.

Истинско любопитство предизвика STEM кабинет 3 със станцията „Оранжерия“. Там учениците разказаха как технологиите могат да помагат за отглеждането на растения и опазването на природата. Гостите имаха възможност да видят как науката може да бъде полезна и в грижата за околната среда. Кметът Станислав Дечев, който е възпитаник на същото училище, с усмивка си спомни, че в този кабинет навремето е учил как се приготвя млечна салата на практика – забавен спомен, който предизвика настроение.

В STEM кабинет 4 вниманието бе насочено към технологиите на бъдещето. На станцията „3D писалки“ учениците създаваха различни фигури пред очите на гостите, а на станцията „Плотер“ демонстрираха изработване на картички и различни дизайнерски елементи.

Сред най-атрактивните демонстрации бе и станцията „Микроскоп“, където посетителите надникнаха в невидимия свят на малките детайли. В коридора пък учениците представиха VR очила, които пренесоха гостите във виртуална реалност и предизвикаха истински възторг. Събитието показа, че STEM обучението не е просто модерна идея, а възможност учениците да учат чрез практика, творчество и експерименти. Новият STEM център в ОУ „Шандор Петьофи“ е място, където знанието оживява, а децата се превръщат в откриватели на бъдещето.

С много ентусиазъм, талант и вдъхновение учениците доказаха, че бъдещето започва именно от училище – там, където любопитството среща науката.