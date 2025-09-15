От х:

ОУ „Шандор Петьофи“ оживя с Кирил и Методий, Паисий и съвременно дете

    ОУ „Шандор Петьофи“ – отново оригинални: Първият учебен ден оживя с Кирил и Методий, Паисий и… съвременното дете!

    На 15 септември Основно училище „Шандор Петьофи“ за поредна година доказа, че знае как да превърне първия учебен ден в истински празник на духа, знанието и въображението. Тържеството по откриването на учебната 2025/2026 година бе не просто програма, а пъстро преживяване, което събра миналото, настоящето и бъдещето на едно място. Сцената беше украсена с пъстри моливи, книги и боички, които сякаш оживяваха в ръцете на децата, а балоните създаваха празнична и ведра атмосфера.

    Тържеството започна традиционно – с посрещане знамето на училището и издигане на националния флаг под звуците на химна. Директорът на училището Антоанета Петрова поздрави ученици и учители. Вълнението бе най-силно за първокласниците – трепетно очакващи първия си учебен звънец, те рецитираха стихове, отговаряха на въпроси и получиха първите си аплодисменти.

    Тази година акцентът бе времевата връзка между минало и настояще. Ученици, облечени като светите братя Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, както и като едно съвременно дете с таблет и телефон, отправиха послания към своите връстници. Те напомниха, че буквите, историята и модерните технологии са част от пътя на знанието, който днешните ученици вървят.

    Програмата продължи с песни, стихове и усмивки. Вълнението на първокласниците бе особено силно – те за пръв път прекрачиха училищния праг, хванати за ръка от по-големите си „помощници“. С аплодисменти и много усмивки бе обявено: „Учебната 2025/2026 година е открита! На добър час!“

    Източник: Haskovo.NET

