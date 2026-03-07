Задържан за притежание на над 45 кг. канабис не знаел, че в колата му има дрога

61-годишният Микуш Схала заяви пред хасковския съд, че не е знаел за намерената в колата му дрога. Той бе задържан на ГКПП „Капитан Андреево“.

Ма 4-ти март мъжът, който е с двойно гражданство – сръбско и албанско, пристигнал на пункта с лекия си автомобил. Схала пътувал от Сърбия за Турция.

По време на проверката, граничните служители включили в работата и служебното куче Пирин.

Във фабричните кухини в пода и броните на автомобила те открили тайници, в които са били укрити 107 пакета с 45.760 кг. канабис на стойност 374 347 евро.

От прокуратурата поискаха постоянен арест за чужденеца, а адвокатът му се обяви за по-леката мярка „парична гаранция“.

По време на съдебното заседание днес от защитата на Схала заявиха, че той не е знаел за дрогата. Мъжът се държал спокойно при проверката и бил много изненадан от откритите пакети. Преди да отпътува за Турция дал колата си на познат за няколко дни и се предполага, че той е изградил тайниците с дрогата.

В крайна сметка съдът го остави в ареста, за да не се укрие или извърши друго престъпление.

Предстои да се установят други съпричастни по случая.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив.