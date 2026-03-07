От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Задържан за притежание на над 45 кг. канабис не знаел, че в колата му има дрога

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    61-годишният Микуш Схала заяви пред хасковския съд, че не е знаел за намерената в колата му дрога. Той бе задържан на ГКПП „Капитан Андреево“.

    Ма 4-ти март мъжът, който е с двойно гражданство – сръбско и албанско, пристигнал на пункта с лекия си автомобил. Схала пътувал от Сърбия за Турция. 

    По време на проверката, граничните служители включили в работата и служебното куче Пирин.

    Във фабричните кухини в пода и броните на автомобила те открили тайници, в които са били укрити 107 пакета с 45.760 кг. канабис на стойност 374 347 евро.

    От прокуратурата поискаха постоянен арест за чужденеца, а адвокатът му се обяви за по-леката мярка „парична гаранция“. 

    По време на съдебното заседание днес от защитата на Схала заявиха, че той не е знаел за дрогата. Мъжът се държал спокойно при проверката и бил много изненадан от откритите пакети. Преди да отпътува за Турция дал колата си на познат за няколко дни и се предполага, че той е изградил тайниците с дрогата.

    В крайна сметка съдът го остави в ареста, за да не се укрие или извърши друго престъпление.  

    Предстои да се установят други съпричастни по случая.

    Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Авария в ПС Радовец
    Авария в ПС Радовец
    преди 1 час
    Над 100 деца и младежи се включиха в лекоатлетическия крос „Клокотница“
    Над 100 деца и младежи се включиха в лекоатлетическия крос „Клокотница“
    преди 2 часа
    Димитър Карамфилов: Божидар винаги успява да ме изненада
    Димитър Карамфилов: Божидар винаги успява да ме изненада
    преди 2 часа
    Заловиха мъж, докато произвежда дрога
    Заловиха мъж, докато произвежда дрога
    преди 2 часа
    Полицаи спасиха жена при пожар
    Полицаи спасиха жена при пожар
    преди 3 часа
    Обсъждат стратегия за развитие на културата в Хасково
    Обсъждат стратегия за развитие на културата в Хасково
    преди 6 часа

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Мъдростта на Лао Дзъ и Конфуций - актуална и днес

    Случаен виц

    Авария в ПС Радовец

    Еднo добро качество на моя компютър: никога не пита "защо"? - Ашли Брилиант

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Средиземноморска супа със спанак и ориз
    Средиземноморска супа със спанак и ориз

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини