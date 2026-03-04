От х:

Виртуоз, свирил с Лейди Гага и Том Джоунс, идва в Хасково със спектакъла „Валсът на розите“ на 8 март

    Навръх празника в жените 8 март в Хасково гостува „Валсът на розите“, съобщават от ДКТ „Иван Димов“. Това е уникален спектакъл, съчетаваш музика, театър и балет.
    Публиката ще може да аплодира харизматичния музикант Евгени Генчев - пианист,
    композитор, актьор, писател и музикален педагог. Възпитаник на Кралската музикална академия в Лондон, с концерти на 5 континента и сценични партньорства със звезди като Лейди Гага и Том Джоунс. 

    Носител е на над 15 национални и международни награди за пиано, включително и на големия приз „Добрин Петков“ за постижения и принос в музиката.

    „Валсът на розите“ е със специалното участие на Марта Петкова – примабалерина на Софийската опера и балет, Никола Хаджитанев – водещ солист на Националния балет. В спектакъла участват и актьорите Деси Бакърджиева, Силвестър Силвестров, Петър Данов, Кристиян Стоичков.

    На 8 март ни очаква един необикновен сбор от най-великите  класически произведения и няколко арт изненади. 

    „Валсът на розите“ гостува в Хасково от 19 часа на 8 март (неделя) в читалище „Заря“. Билетите са по 8 евро, 10 евро и 12 евро – в зависимост от местата.
    Те могат да бъдат закупени от касата в читалището или онлайн от сайта на театъра на www.dkth.bg. 

    Източник: Haskovo.NET

