Около 100 000 патици ще бъдат умъртвени заради огнища на птичи грип

Около 100 000 патици ще бъдат умъртвени хуманно заради констатирани огнища на птичи грип в бившия птицекомбинат в село Войводово. Това стана ясно след проведено днес заседание на Областната епизоотична комисия в Областната администрация в Хасково.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните (БДБХ-Хасково) д-р Георги Илиев информира присъстващите, че е определена трикилометрова защитна зона около огнището, в която попадат населените места с. Войводово, с. Манастир и с. Конуш, община Хасково.

Определя се и 10-километрова надзорна зона, обхващаща Хасково и селата Стамболийски, Малево, Книжовник, Долно Войводино, Орлово, Мандра, Долни Големанци, Козлец, Текето, Гълъбец и Тракиец, община Хасково, както и с. Жълти бряг, община Стамболово.

Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ са разпоредени и спешни мерки. В

засегнатите животновъдни обекти ще бъде извършено принудително умъртвяване по хуманен

начин и обезвреждане на всички засегнати и контактни птици. Ще бъде извършено механично

почистване и многократна дезинфекция на помещенията, оборудването, транспортните

средства, както и на прилежащите площи около обектите.

В 3-клометровата защитна и 10-километровата надзорна зона се въвеждат ограничения за

придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, птиче месо, продукти от

птиче месо и яйца за човешка консумация ще се извършва само при стриктно спазване на

мерките посочени в заповедта.

Забранява се организирането и провеждането на пазари, изложби и други събирания на птици,

както и разселването на птици за подновяване на дивечовия запас.

Разпоредени са преброяване и регистрация на животновъдните обекти, клинични прегледи на

птиците и вземане на проби за лабораторни изследвания във всички населени места и

промишлени обекти, попадащи в определените зони.

Собствениците на засегнатите обекти ще бъдат обезщетени по реда на Закона за

ветеринарномедицинската дейност. Областният управител Гинка Райчева ще издаде заповед за свикване на общинските епизоотични комисии в общините Хасково и Стамболово, допълват от Областната администрация на Хасково.