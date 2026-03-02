Около 100 000 патици ще бъдат умъртвени заради огнища на птичи грип

Около 100 000 патици ще бъдат умъртвени хуманно заради констатирани огнища на птичи грип в бившия птицекомбинат в село Войводово. Това стана ясно след проведено днес заседание на Областната епизоотична комисия в Областната администрация в Хасково.
Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните (БДБХ-Хасково) д-р Георги Илиев информира присъстващите, че е определена трикилометрова защитна зона около огнището, в която попадат населените места с. Войводово, с. Манастир и с. Конуш, община Хасково.
Определя се и 10-километрова надзорна зона, обхващаща Хасково и селата Стамболийски, Малево, Книжовник, Долно Войводино, Орлово, Мандра, Долни Големанци, Козлец, Текето, Гълъбец и Тракиец, община Хасково, както и с. Жълти бряг, община Стамболово.
Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ са разпоредени и спешни мерки. В
засегнатите животновъдни обекти ще бъде извършено принудително умъртвяване по хуманен
начин и обезвреждане на всички засегнати и контактни птици. Ще бъде извършено механично
почистване и многократна дезинфекция на помещенията, оборудването, транспортните
средства, както и на прилежащите площи около обектите.
В 3-клометровата защитна и 10-километровата надзорна зона се въвеждат ограничения за
придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, птиче месо, продукти от
птиче месо и яйца за човешка консумация ще се извършва само при стриктно спазване на
мерките посочени в заповедта.
Забранява се организирането и провеждането на пазари, изложби и други събирания на птици,
както и разселването на птици за подновяване на дивечовия запас.
Разпоредени са преброяване и регистрация на животновъдните обекти, клинични прегледи на
птиците и вземане на проби за лабораторни изследвания във всички населени места и
промишлени обекти, попадащи в определените зони.
Собствениците на засегнатите обекти ще бъдат обезщетени по реда на Закона за
ветеринарномедицинската дейност. Областният управител Гинка Райчева ще издаде заповед за свикване на общинските епизоотични комисии в общините Хасково и Стамболово, допълват от Областната администрация на Хасково.