Заловиха петима пияни и дрогирани шофьори през уикенда, единият избягал от катастрофа

Петима пияни и дрогирани водачи са заловени през последните три дни в Хасковска област, като единият е избягал от катастрофа, съобщиха от полицията.

Шофьор с дрога е заловен в петък вечерта в Хасково. Около 20:30 часа на улица „Пещера“ униформени са спрели за проверка лек автомобил „Фолксваген“, шофиран от 38-годишен жител на село Орлово. Техническото средство е отчело употреба на метамфетамин. Последвало е задържането на мъжа за срок до 24 часа.

На следващия ден пътните полицаи са заловили трима водачи, шофиращи след употреба на алкохол. Двама са задържани в РУ – Димитровград: 52-годишен от Стара Загора, шофирал с 1,37 промила, и 37-годишен – с 1,88 промила.

В ареста на областния град е бил и 31-годишен водач на „Опел“ от село Книжовник. В 23:25 часа е подаден сигнал, че до Птицекомбината край Хасково е станало ПТП с материални щети, но единият водач е напуснал местопроизшествието. Автопатрул е локализирал автомобила в района на булевард „Илинден“. Проверката с дрегер е показала 1,22 промила алкохол. При справка е станало ясно, че мъжът е с отнета шофьорска книжка от средата на януари тази година.

И тримата задържани водачи са отказали кръвни изследвания. С отказ за медицинско изследване е бил и задържаният вчера шофьор с дрога в РУ – Димитровград.

В 17:10 часа на третокласен път преди село Скобелево жандармеристи са проверили „Тойота“ с водач от Чирпан на 28 години. С наркотест е потвърдена употребата на кокаин. Младежът е задържан до 24 часа по образуваното бързо производство.