Задаржаха четирима за кражби и притежание на наркотици

Двама са заловени за кражби през денонощието, а други двама за притежание на дрога, съобщават от полицията.

В Хасково задържан 35-годишен, който признал, че в края на ноември миналата година проникнал през прозорец в частен дом на улица „Картечар“ и задигнал мобилен телефон.

В тополовградското управление признания направил 17-годишен младеж. Той описал как в края на миналия месец откраднал 2 агрегата за ток и моторна резачка от незаключена постройка в дом в с.Синапово. И двамата са върнали с протоколи инкриминираните вещи.

Двама са задържани за държане на наркотик в Хасково. Снощи в 21 часа в с.Клокотница криминалисти са спрели за проверка „Шевролет“. Колата се е управлявала от мъж на 40г. с пасажер 44-годишен и двамата от областния град.

В хода на контрола в пътника е намерена станиолова сгъвка с кафяво прахообразно вещество с тегло 15 грама – хероин. Последвало е задържането на двамата по образуваното досъдебно производство.