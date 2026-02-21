Отложиха мача на „Хасково“, димитровградчани „потънаха“ в Несебър

Пет мача от програмата на 21-Ви кръг в Трета Югоизточна лига бяха отложени заради дъждовното време и състоянието на терените. Сред тях е и двубоя на ОФК „Хасково“ с „Гигант“. Срещата трябваше да се играе днес следобед в град Съединение, но бе отложена.

В същото време „Димитровград“ изигра своя мач с лидера „Несебър“. Домакините не оставиха никакви шансове на противника и го разбира с 5:0. Попаденията за „Несебър“ реализираха Никола Гелин, Радостин Митев, Олександр Клименко и капитанът Пламен Димов. Димитровградчани си вкараха и автогол.

В следващия кръг ОФК „Хасково“ приема „Атлетик“ (Куклен), а „Димитровград“ е домакин на „Марица“ (Пловдив).