От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

2 °C

Отложиха мача на „Хасково“, димитровградчани „потънаха“ в Несебър

Пет мача от програмата на 21-Ви кръг в Трета Югоизточна лига бяха отложени заради дъждовното време и състоянието на терените. Сред тях е и двубоя на ОФК „Хасково“ с „Гигант“. Срещата трябваше да се играе днес следобед в град Съединение, но бе отложена. 

В същото време „Димитровград“ изигра своя мач с лидера „Несебър“. Домакините не оставиха никакви шансове на противника и го разбира с 5:0. Попаденията за „Несебър“ реализираха Никола Гелин, Радостин Митев, Олександр Клименко и капитанът Пламен Димов. Димитровградчани си вкараха и автогол. 
В следващия кръг ОФК „Хасково“ приема „Атлетик“ (Куклен), а „Димитровград“ е домакин на  „Марица“ (Пловдив). 

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Спорт

Божидар с нова победа над Тентоглу и балканска титла в скока на дължина
Божидар с нова победа над Тентоглу и балканска титла в скока на дължина
преди 46 минути
Река Сазлийка потопи дворове в Калугерово
Река Сазлийка потопи дворове в Калугерово
преди 1 час
Усложнена обстановка в Симеоновград, свикаха кризисния щаб
Усложнена обстановка в Симеоновград, свикаха кризисния щаб
преди 3 часа
Има опасност от преливане на реката в Харманли
Има опасност от преливане на реката в Харманли
преди 4 часа
Хандбалистките на „Хасково“ с две поражения
Хандбалистките на „Хасково“ с две поражения
преди 4 часа
„Г-н Ганьо Балкански“ гостува на сцената в Свиленград
„Г-н Ганьо Балкански“ гостува на сцената в Свиленград
преди 6 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Zucchero - Amor Che Muovi Il Sole

Случаен виц

Река Сазлийка потопи дворове в Калугерово

Ако съм свободен, то е защото винаги работя. - Джими Хендрикс

Последни обяви

Случайна рецепта

Гръцка лимонена супа
Гръцка лимонена супа

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини