Хасковлии се жалваха от образуване на голяма локва в „Хисаря“

За образуване на голяма локва по улица „Балатон“ в хасковския квартал „Хисаря“ сигнализира читател на Haskovo.net. Проблемният участък се намира до ресторант „Езерата“ откъм нефункциониращото от години училище „Христо Ботев“.

Според подателя на сигнала ситуацията там е така от около две седмици. По думите му проблемът се получава в резултат на запушване на надлъжна улична шахта.

По случая отправихме запитване на 17 февруари към Община Хасково, откъдето заявиха, че при тях няма постъпил сигнал за проблема, но обещаха да извършват проверка с цел предприемане на действия. Действително вчера шахтата е била почистена, но днес отново се е образувала локва, заяви живееща в района жена.

Според нея ситуацията трябва да бъде обследвана по-детайлно с цел трайно решаване на проблема.