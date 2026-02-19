Без опасност за живота е пострадалият при челната катастрофа по стария път Хасково – Пловдив, който е в ремонт, съобщиха от полицията. Инцидентът стана в 7 часа в района между селата Клокотница и Горски извор.

В пътен участък, сигнализиран с пътен знак, 67-годишен харманлиец се е движил с „Фолксваген Голф“. При движение в посока от село Клокотница към Горски извор, при наличие на пътен знак Б-5, той е извършил заобикаляне на препятствие на пътното платно. Навлязъл е в насрещната лента и е реализирал произшествие с друг „Фолксваген“ с водач – 50-годишен жител на село Ябълково.

В инцидента е пострадал возещият се на предната седалка в „Голфа“ пътник на 83 години, който е приет за наблюдение в МБАЛ – Хасково.