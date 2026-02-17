От х:

Водачка на „Ауди“ се заби в кола на Тотото в Хасково

    Лек автомобил „Ауди“ и служебен автомобил на „Български спортен тотализатор“ катастрофираха в Хасково. Инцидентът стана около 9:30 часа тази сутрин на улица „Георги Кирков“.

    И двете коли са били управлявани от жени. Шофьорката на служебния автомобил заяви, че се е движела по нагорнището на „Георги Кирков“ и е предприела ляв завой към улица „Княз Борис I“, подавайки мигач. В този момент движещото се зад нея „Ауди“ тръгнало да я изпреварва, при което последвал сблъсък.

    При удара няма пострадали хора. Нанесени са материални щети по колите.

    На мястото на инцидента пристигнаха пътни полицаи за изясняване на случая. Водачките бяха тествани за алкохол, но промили не са отчетени. Движението на автомобили в района беше временно затруднено.

    Източник: Haskovo.NET

