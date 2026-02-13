Известен фризьор от Франция заработи в Хасково, дошъл заради любимата си

В навечерието на Свети Валентин – Ден на любовта и виното, разказваме една вълнуваща история между двама души.

Жералд Шаю е известен фризьор от Франция, а Анета Георгиева е медицинска сестра от Хасково, но от години живееща и работеща в Англия, където двамата се запознават. Преди около година заживяват заедно в Лондон. С идея да продължат съвместния си живот, но на по-спокойно място, идват в Хасково преди около 4 месеца. Той е решен да я последва, за да са заедно.

55-годишният мъж е от френския град Дижон, но по-голяма част от живота си е прекарал в Париж. Завършил е колеж по фризьорство в родината си и от 37 години специализира в женското подстригване. Той е коафьор, стилист и колорист. Дълго време е работил в салон за красота край „Шанз–Елизе“ и Тримфалната арка. Правил е прически на модели за списания в Париж, на телевизионни водещи, на музикални изпълнители. Сред клиентките му естествено е била Анета, която останала удивена от новата си визия. „Направи ми нови преливащи цветове на косата, по-тъмни в корените и по-светли към върховете, така че да са съчетани с цвета на веждите ми. Прическата беше съобразена с формата на лицето ми и издържа много време. Аз самата научих от него много тънкости при оформянето на косата“, сподели хасковлийката.

Жералд е провеждал обучения на млади хора в бранша. Освен във Франция е работил в Америка, Баку (Азербайджан), Канада, Германия и Лондон (Англия), където преди около година се запознава с любимата си Анета Георгиева, която в продължение на 12 години живее там.

Решен да продължи да практикува професията си, преди около 2 месеца Жералд Шаю отваря собствен салон за красота в Хасково. Въпреки че на този етап няма кой знае колко клиенти, той продължава да работи все така всеотдайно. Споделя, че цените на услугите в Хасково и Лондон се различават драстично, което се компенсира от стандарта на живот. Последно едно дамско подстригване в английския град струвало около 80 паунда, а тук около 7-8 паунда. Казва, че жените и в България, и във Франция обичат да изглеждат добре. Тук обаче повече се доверяват, защото не е важно само да се избере прическа, но тя трябва да им подхожда.

В работата с клиентите му помага най-близкият човек – Анета. Тя съдейства за записването на часове във фризьорския салон, включително и в комуникацията, защото той не знае български език, но тепърва се опитва да научи. Иначе Жералд владее френски, английски и немски език. Той си е приспособил мобилния телефон за бързи преводи.

На този етап Анета все още не работи тук. Тя също иска да продължи да практикува професията си, която е придобила установявайки се в Лондон. Тя заминава за английския град заедно със сина си, който вече е на 21 години. В Лондон хасковлийката завършва второто си висше образование – за медицинска сестра и започва да практикува. Последно работила към социален дом там. Тя има желание да се реализира в родния си град, но все още тече процес по легализация на дипломата ѝ. Това не е кой знае каква пречка за нея, защото все пак водещи са отношенията ѝ с Жералд и възможността да е до близките си в Хасково.

Контактът между Жералд и Анета тръгва от фейсбук. Започнали писмена кореспонденция. В началото той я поканил да го придружи на концерт, но тя отказала. По-късно излезли на кафене, като разговорът между тях потръгнал така, че все едно се познавали от много време. „Това беше любов от пръв поглед“, емоционално сподели Жералд. Анета също потвърди, но тя по принцип е по-обрана и по-пестелива в думите си. Той харесал колата ѝ – „Тойота“, специфично син цвят. Именно такъв автомобил искал и той, още преди да види нейната. Дори ѝ казал: „Това е моята кола“. А тя репликирала: „Не, това е моята кола“, като възприела думите му сериозно и извадила ключа от джоба си.

Малко по-късно тя се прибрала за кратко до Хасково заради погребението на баща си. Връщайки се в Лондон, Анета получава морална подкрепа от Жералд и заживяват заедно. Хасковлийката от много време планувала да се прибере в родния си град, отлагайки го в годините, което споделила с Жералд. Той с ентусиазъм заявил, че ще я последва. Първият път дошъл за кратко, за да види държавата, а след няколко дни пристигнал с мотор, пътувайки километри от Лондон, до Франция и после до България. Французинът е любител на моторите, но дни след пристигането му в Хасково, продал мотора. Той също има голям син – на 30 години, който живее във Франция.

Таткото сега има свои мечти и гради планове с любимата си. Желае да се оженят с Анета и да продължат щастливо съвместния си живот. Възнамеряват да отбележат 14 февруари в домашна обстановка, защото и двамата са любители на домашния уют.

44-годишната Анета сподели, че на Жералд му допаднали българската култура и храна. Харесал е домашната лютеница, кашкавал, кисело зеле, люти чушки, кюфтета, включително и ракия. „Харесва гозбите, които приготвям у дома“, каза хасковлийката, която на този етап има възможност да се отдава на кулинарията, тъй като все още не е трудово ангажирана. Междувременно обаче се колебае дали да продълижи да работи като медицинска сестра, тъй като тук заплащането е в пъти по-ниско в сравнение с това в Лондон, където последно получавала по 23 паунда на час.

Анета Кутелова