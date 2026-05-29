След 15 години с цигара: Хасковлия се тества в кампанията на РЗИ и доказа, че има смисъл от отказването

В Хасково се проведе кампания на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) под мотото „Заедно срещу тютюнопушенето“. Акцията, организирана от дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, се състоя пред сградата на Община Хасково и бе насочена към повишаване на информираността относно вредите от цигарите. Повод за инициативата е Световният ден без тютюнев дим, който се отбелязва традиционно на 31 май.

По време на кампанията гражданите имаха възможност безплатно да изследват съдържанието на въглероден оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта си чрез специализиран апарат. Резултатите от измерванията показаха сериозни отклонения при активните пушачи. Представители на здравната инспекция отчетоха стойности от 26 единици при човек, който пуши по две кутии на ден, при нормални показатели до 3 единици. Според експертите подобни нива са близо осем пъти над нормата. При пасивните пушачи също бяха регистрирани завишени стойности – около 7 единици, което доказва вредното въздействие на цигарения дим дори върху хората, които не пушат директно.

Сред гражданите, които се включиха в тестването, беше и Христо Бохосян. Той сподели, че е пушил в продължение на 15 години, но е успял да откаже цигарите и не пуши от два месеца. Неговият резултат показа нормализиране на показателите, което потвърждава бързото възстановяване на организма след спиране на тютюнопушенето.

Организаторите от РЗИ-Хасково раздаваха на преминаващите граждани информационни материали, съдържащи практически съвети за преодоляване на никотиновата зависимост. Специалистите напомниха, че всеки, който желае да се откаже от вредния навик, може да потърси безплатна консултация в Кабинета за консултиране и отказване от тютюнопушенето, който функционира целогодишно в сградата на инспекцията.

Анета Кутелова