„Театър, обичам те!“ се завръща в обновената сграда на театъра

От 15 до 21 юни Хасково отново ще бъде сцена на едно от най-очакваните културни събития в региона – театралния фестивал „Театър, обичам те!“. Програмата на тазгодишното издание беше представена днес на пресконференция от директора на ДКТ „Иван Димов“ Стелиян Николов и заместник-кмета на Хасково Мария Вълчева.

„Настъпва най-хубавото време в годината, когато Хасково казва: „Театър, обичам те!“, заяви директорът на ДКТ Стелиян Николов. По думите на Мария Вълчева фестивалът е сред най-чаканите събития в културния календар на града.

„За всички, които казват от сърце „Театър, обичам те!“, и тази година екипът на нашия театър е подготвил програма, която ще остави публиката без дъх“, подчерта тя. Тазгодишното издание има и специален заряд, тъй като фестивалът се завръща в сградата на театъра. „Казваме си „Театър, обичам те!“ с удоволствие през тази година, защото се завръщаме в сградата на театъра и сега слоганът на нашия фестивал звучи още по-искрено“, каза още Николов. Организаторите обявиха, че всички детски представления в рамките на фестивала ще бъдат с вход свободен. „Това е наша кауза и въпреки трудностите с финансирането продължаваме да я изпълняваме“, коментира директорът на театъра. Николов отбеляза, че 2026 година е особено предизвикателна за културните институции заради липсата на приет държавен бюджет, което поставя под риск провеждането на редица фестивали в страната.

„Имаме финансови трудности, но това не ни спира. Страхотно е, че ще успеем да проведем нашия фестивал. Абсолютни адмирации към Община Хасково, че продължаваме заедно и в такива трудни времена случваме хубави събития като „Театър, обичам те!“ и „Сцена на края на града“, допълни Стелиян Николов.

В рамките на фестивалната седмица зрителите ще могат да гледат постановки с участието на едни от най-популярните български актьори, сред които Весела Бабинова, Асен Блатечки, Койна Русева и още много обичани имена от театралната сцена. Всички представления ще започват от 19:00 часа в залата на ДКТ „Иван Димов“. Изключение прави спектакълът на Националния музикален театър „Стефан Македонски“ – мюзикълът „Здравей! Как си, приятелю?“ по музика на Стефан Диомов, който ще се играе на сцената на ОНЧ „Заря-1858“ заради необходимостта от оркестрина.

Любопитен акцент в програмата тази година е постановката „Инфлуенсъри“ на ДТ „Н. Вапцаров“ – Благоевград, по време на която публиката ще има възможност да се качи на сцената на хасковския театър.

Билетите за фестивала ще бъдат пуснати в продажба от понеделник на касата на ОНЧ „Заря-1858“, както и онлайн.

Още по темата във видеото към статията, а по-долу може да видите и цялата програма на фестивала:

ФЕСТИВАЛ „ТЕАТЪР, ОБИЧАМ ТЕ!“ 2026

15 ЮНИ /ПОНЕДЕЛНИК/

Малък градски театър „Зад канала“

ВЕЛИКА

от Тони Макнамара

Режисьор Стайко Мурджев

Участват: Весела Бабинова, Богдан Бухалов, Свежен Младенов, Александър Карасански, Христина Джурова, Стоян Младенов, Каталин Старейшинска, Леонид Йовчев, Георги Кацарски, Александър Кендеров

ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 19 ч.



16 ЮНИ /ВТОРНИК/

Театър „Възраждане“

ТЕ БЯХА ДЕСЕТ

по Агата Кристи

Режисьор Йосиф Сърчаджиев

Участват: Христо Ботев Станчев, Жана Рашева, Лили Шомова, Боян Младенов, Калоян Карагинев, Георги Няголов, Анатоли Лазаров, Донка Аврамова-Бочева, Георги Златарев, Ивет Радулова

ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 19 ч.



17 ЮНИ /СРЯДА/

Национален музикален театър „Стефан Македонски"

ЗДРАВЕЙ! КАК СИ ПРИЯТЕЛЮ?

Мюзикъл с музиката на Стефан Диомов по идея на Еделина Кънева

Либрето Юрий Дачев

Участват солистите, оркестърът, хорът и балетът на Националния музикален театър

ОНЧ „Заря“, 19 часа



18 ЮНИ /ЧЕТВЪРТЪК/

Театър „Бонини“

ДВАМА ЧИСТО ГОЛИ МЪЖЕ

от Себастиен Тиери

Режисьор Асен Блатечки

Участват: Асен Блатечки, Борислав Вълов – Ей Бо, Светлана Бонин, Гергана Спиридонова

ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 19 ч.



19 ЮНИ /ПЕТЪК/

ДТ „Никола Вапцаров“ Благоевград

ИНФЛУЕНСЪРИ

документален спектакъл

Режисьор Неда Соколовска

Участват: Димитър Стойнов, Иван Григоров, Катя Иванова, Константина Георгиева, Лора Христова, Матей Мичев, Теодор Куков.

ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 19 ч.



20 ЮНИ /СЪБОТА/

ДТ „Стоян Бъчваров“ Варна

ЛАВАНДУЛОВИ МОМИЧЕТА

от Шон Маккена

Режисьор Стоян Радев Ге.К.

Участват: Даниела Викторова, Веселина Михалкова, Недялко Стефанов, Симеон Лютаков, Гергана Арнаудова, Милена Кънева, Сияна Начева

ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 19 ч.





21 ЮНИ /НЕДЕЛЯ/

Театрална къща „Вива арте“

ПРЕЦАКАНИ

от Ерик Чапъл

Режисьор Иван Урумов

Участват: Асен Блатечки, Койна Русева, Милена Маркова, Стефан Иванов

ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 19 ч.

ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

Вход свободен!

20 ЮНИ /СЪБОТА/

Държавен куклен театър Търговище

РИБАРЯТ И ЗЛАТНАТА РИБКА

по А .С. Пушкин

Участват: Цветина Иванова, Димитър Караиванов, Микаела Кюркчиева, Калин Колев

11 часа, Сцена пред театъра



МАЛЧУГАН НА ПЪТЯ

по идея на Ели Хрусанова

Участват: Господин Динев Виолетка Борисова – Ети

17 часа, Сцена пред театъра

21 ЮНИ /НЕДЕЛЯ/

Боклуклен театър представя:

ПРИНЦЕСАТА И ЖАБОКЪТ

Еко-логичен спектакъл

Участват: Магдалена Митева, Петьо Петков-Шайбата

ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 11 часа

ВЪЗДУШНИ ЧУДЕСА

Работилница и парад на хвърчилата с Юрий Георгиев

Парк Ямача, 17 часа