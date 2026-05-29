„Театър, обичам те!“ се завръща в обновената сграда на театъра

От 15 до 21 юни Хасково отново ще бъде сцена на едно от най-очакваните културни събития в региона – театралния фестивал „Театър, обичам те!“. Програмата на тазгодишното издание беше представена днес на пресконференция от директора на ДКТ „Иван Димов“ Стелиян Николов и заместник-кмета на Хасково Мария Вълчева.
„За всички, които казват от сърце „Театър, обичам те!“, и тази година екипът на нашия театър е подготвил програма, която ще остави публиката без дъх“, подчерта тя. Тазгодишното издание има и специален заряд, тъй като фестивалът се завръща в сградата на театъра. „Казваме си „Театър, обичам те!“ с удоволствие през тази година, защото се завръщаме в сградата на театъра и сега слоганът на нашия фестивал звучи още по-искрено“, каза още Николов. Организаторите обявиха, че всички детски представления в рамките на фестивала ще бъдат с вход свободен. „Това е наша кауза и въпреки трудностите с финансирането продължаваме да я изпълняваме“, коментира директорът на театъра. Николов отбеляза, че 2026 година е особено предизвикателна за културните институции заради липсата на приет държавен бюджет, което поставя под риск провеждането на редица фестивали в страната.
В рамките на фестивалната седмица зрителите ще могат да гледат постановки с участието на едни от най-популярните български актьори, сред които Весела Бабинова, Асен Блатечки, Койна Русева и още много обичани имена от театралната сцена. Всички представления ще започват от 19:00 часа в залата на ДКТ „Иван Димов“. Изключение прави спектакълът на Националния музикален театър „Стефан Македонски“ – мюзикълът „Здравей! Как си, приятелю?“ по музика на Стефан Диомов, който ще се играе на сцената на ОНЧ „Заря-1858“ заради необходимостта от оркестрина.
Билетите за фестивала ще бъдат пуснати в продажба от понеделник на касата на ОНЧ „Заря-1858“, както и онлайн.
ФЕСТИВАЛ „ТЕАТЪР, ОБИЧАМ ТЕ!“ 2026
15 ЮНИ /ПОНЕДЕЛНИК/
Малък градски театър „Зад канала“
ВЕЛИКА
от Тони Макнамара
Режисьор Стайко Мурджев
Участват: Весела Бабинова, Богдан Бухалов, Свежен Младенов, Александър Карасански, Христина Джурова, Стоян Младенов, Каталин Старейшинска, Леонид Йовчев, Георги Кацарски, Александър Кендеров
ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 19 ч.
16 ЮНИ /ВТОРНИК/
Театър „Възраждане“
ТЕ БЯХА ДЕСЕТ
по Агата Кристи
Режисьор Йосиф Сърчаджиев
Участват: Христо Ботев Станчев, Жана Рашева, Лили Шомова, Боян Младенов, Калоян Карагинев, Георги Няголов, Анатоли Лазаров, Донка Аврамова-Бочева, Георги Златарев, Ивет Радулова
ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 19 ч.
17 ЮНИ /СРЯДА/
Национален музикален театър „Стефан Македонски"
ЗДРАВЕЙ! КАК СИ ПРИЯТЕЛЮ?
Мюзикъл с музиката на Стефан Диомов по идея на Еделина Кънева
Либрето Юрий Дачев
Участват солистите, оркестърът, хорът и балетът на Националния музикален театър
ОНЧ „Заря“, 19 часа
18 ЮНИ /ЧЕТВЪРТЪК/
Театър „Бонини“
ДВАМА ЧИСТО ГОЛИ МЪЖЕ
от Себастиен Тиери
Режисьор Асен Блатечки
Участват: Асен Блатечки, Борислав Вълов – Ей Бо, Светлана Бонин, Гергана Спиридонова
ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 19 ч.
19 ЮНИ /ПЕТЪК/
ДТ „Никола Вапцаров“ Благоевград
ИНФЛУЕНСЪРИ
документален спектакъл
Режисьор Неда Соколовска
Участват: Димитър Стойнов, Иван Григоров, Катя Иванова, Константина Георгиева, Лора Христова, Матей Мичев, Теодор Куков.
ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 19 ч.
20 ЮНИ /СЪБОТА/
ДТ „Стоян Бъчваров“ Варна
ЛАВАНДУЛОВИ МОМИЧЕТА
от Шон Маккена
Режисьор Стоян Радев Ге.К.
Участват: Даниела Викторова, Веселина Михалкова, Недялко Стефанов, Симеон Лютаков, Гергана Арнаудова, Милена Кънева, Сияна Начева
ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 19 ч.
21 ЮНИ /НЕДЕЛЯ/
Театрална къща „Вива арте“
ПРЕЦАКАНИ
от Ерик Чапъл
Режисьор Иван Урумов
Участват: Асен Блатечки, Койна Русева, Милена Маркова, Стефан Иванов
ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 19 ч.
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА
Вход свободен!
20 ЮНИ /СЪБОТА/
Държавен куклен театър Търговище
РИБАРЯТ И ЗЛАТНАТА РИБКА
по А .С. Пушкин
Участват: Цветина Иванова, Димитър Караиванов, Микаела Кюркчиева, Калин Колев
11 часа, Сцена пред театъра
МАЛЧУГАН НА ПЪТЯ
по идея на Ели Хрусанова
Участват: Господин Динев Виолетка Борисова – Ети
17 часа, Сцена пред театъра
21 ЮНИ /НЕДЕЛЯ/
Боклуклен театър представя:
ПРИНЦЕСАТА И ЖАБОКЪТ
Еко-логичен спектакъл
Участват: Магдалена Митева, Петьо Петков-Шайбата
ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 11 часа
ВЪЗДУШНИ ЧУДЕСА
Работилница и парад на хвърчилата с Юрий Георгиев
Парк Ямача, 17 часа