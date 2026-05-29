„Театър, обичам те!“ се завръща в обновената сграда на театъра

    От 15 до 21 юни Хасково отново ще бъде сцена на едно от най-очакваните културни събития в региона – театралния фестивал „Театър, обичам те!“. Програмата на тазгодишното издание беше представена днес на пресконференция от директора на ДКТ „Иван Димов“ Стелиян Николов и заместник-кмета на Хасково Мария Вълчева.

    „Настъпва най-хубавото време в годината, когато Хасково казва: „Театър, обичам те!“, заяви директорът на ДКТ Стелиян Николов. По думите на Мария Вълчева фестивалът е сред най-чаканите събития в културния календар на града.

    „За всички, които казват от сърце „Театър, обичам те!“, и тази година екипът на нашия театър е подготвил програма, която ще остави публиката без дъх“, подчерта тя. Тазгодишното издание има и специален заряд, тъй като фестивалът се завръща в сградата на театъра. „Казваме си „Театър, обичам те!“ с удоволствие през тази година, защото се завръщаме в сградата на театъра и сега слоганът на нашия фестивал звучи още по-искрено“, каза още Николов. Организаторите обявиха, че всички детски представления в рамките на фестивала ще бъдат с вход свободен. „Това е наша кауза и въпреки трудностите с финансирането продължаваме да я изпълняваме“, коментира директорът на театъра. Николов отбеляза, че 2026 година е особено предизвикателна за културните институции заради липсата на приет държавен бюджет, което поставя под риск провеждането на редица фестивали в страната.

    „Имаме финансови трудности, но това не ни спира. Страхотно е, че ще успеем да проведем нашия фестивал. Абсолютни адмирации към Община Хасково, че продължаваме заедно и в такива трудни времена случваме хубави събития като „Театър, обичам те!“ и „Сцена на края на града“, допълни Стелиян Николов.

    В рамките на фестивалната седмица зрителите ще могат да гледат постановки с участието на едни от най-популярните български актьори, сред които Весела Бабинова, Асен Блатечки, Койна Русева и още много обичани имена от театралната сцена. Всички представления ще започват от 19:00 часа в залата на ДКТ „Иван Димов“. Изключение прави спектакълът на Националния музикален театър „Стефан Македонски“ – мюзикълът „Здравей! Как си, приятелю?“ по музика на Стефан Диомов, който ще се играе на сцената на ОНЧ „Заря-1858“ заради необходимостта от оркестрина.

    Любопитен акцент в програмата тази година е постановката „Инфлуенсъри“ на ДТ „Н. Вапцаров“ – Благоевград, по време на която публиката ще има възможност да се качи на сцената на хасковския театър.

    Билетите за фестивала ще бъдат пуснати в продажба от понеделник на касата на ОНЧ „Заря-1858“, както и онлайн.

     
    Още по темата във видеото към статията, а по-долу може да видите и цялата програма на фестивала:

    ФЕСТИВАЛ „ТЕАТЪР, ОБИЧАМ ТЕ!“ 2026

    15 ЮНИ /ПОНЕДЕЛНИК/
    Малък градски театър „Зад канала“
    ВЕЛИКА
    от Тони Макнамара
    Режисьор Стайко Мурджев
    Участват: Весела Бабинова, Богдан Бухалов, Свежен Младенов, Александър Карасански, Христина Джурова, Стоян Младенов, Каталин Старейшинска, Леонид Йовчев, Георги Кацарски, Александър Кендеров
    ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 19 ч.


    16 ЮНИ /ВТОРНИК/
    Театър „Възраждане“
    ТЕ БЯХА ДЕСЕТ
    по Агата Кристи
    Режисьор Йосиф Сърчаджиев
    Участват: Христо Ботев Станчев, Жана Рашева, Лили Шомова, Боян Младенов, Калоян Карагинев, Георги Няголов, Анатоли Лазаров, Донка Аврамова-Бочева, Георги Златарев, Ивет Радулова
    ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 19 ч.


    17 ЮНИ /СРЯДА/
    Национален музикален театър „Стефан Македонски"
    ЗДРАВЕЙ! КАК СИ ПРИЯТЕЛЮ?
    Мюзикъл с музиката на Стефан Диомов по идея на Еделина Кънева
    Либрето Юрий Дачев
    Участват солистите, оркестърът, хорът и балетът на Националния музикален театър
    ОНЧ „Заря“, 19 часа


    18 ЮНИ /ЧЕТВЪРТЪК/
    Театър „Бонини“
    ДВАМА ЧИСТО ГОЛИ МЪЖЕ
    от Себастиен Тиери
    Режисьор Асен Блатечки
    Участват: Асен Блатечки, Борислав Вълов – Ей Бо, Светлана Бонин, Гергана Спиридонова
    ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 19 ч.


    19 ЮНИ /ПЕТЪК/
    ДТ „Никола Вапцаров“ Благоевград
    ИНФЛУЕНСЪРИ
    документален спектакъл
    Режисьор Неда Соколовска
    Участват: Димитър Стойнов, Иван Григоров, Катя Иванова, Константина Георгиева, Лора Христова, Матей Мичев, Теодор Куков.
    ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 19 ч.


    20 ЮНИ /СЪБОТА/
    ДТ „Стоян Бъчваров“ Варна
    ЛАВАНДУЛОВИ МОМИЧЕТА
    от Шон Маккена
    Режисьор Стоян Радев Ге.К.
    Участват: Даниела Викторова, Веселина Михалкова, Недялко Стефанов, Симеон Лютаков, Гергана Арнаудова, Милена Кънева, Сияна Начева
    ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 19 ч.



    21 ЮНИ /НЕДЕЛЯ/
    Театрална къща „Вива арте“
    ПРЕЦАКАНИ
    от Ерик Чапъл
    Режисьор Иван Урумов
    Участват: Асен Блатечки, Койна Русева, Милена Маркова, Стефан Иванов
    ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 19 ч.

    ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА
    Вход свободен!

    20 ЮНИ /СЪБОТА/
    Държавен куклен театър Търговище
    РИБАРЯТ И ЗЛАТНАТА РИБКА
    по А .С. Пушкин
    Участват: Цветина Иванова, Димитър Караиванов, Микаела Кюркчиева, Калин Колев
    11 часа, Сцена пред театъра

    МАЛЧУГАН НА ПЪТЯ
    по идея на Ели Хрусанова
    Участват: Господин Динев Виолетка Борисова – Ети
    17 часа, Сцена пред театъра

    21 ЮНИ /НЕДЕЛЯ/
    Боклуклен театър представя:
    ПРИНЦЕСАТА И ЖАБОКЪТ
    Еко-логичен спектакъл
    Участват: Магдалена Митева, Петьо Петков-Шайбата
    ДКТ „Иван Димов“, Голяма зала, 11 часа

    ВЪЗДУШНИ ЧУДЕСА
    Работилница и парад на хвърчилата с Юрий Георгиев
    Парк Ямача, 17 часа

    Източник: Haskovo.NET

