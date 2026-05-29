18 години затвор за Данчо Каналиев, който уби баща си при пиянски скандал

Окръжен съд – Хасково осъди 51-годишния Данчо Каналиев на 18 години затвор при първоначален строг режим за убийството на неговия 74-годишен баща Димитър Каналиев. Престъплението е извършено на 14 юни 2023 г. в село Горски извор, община Димитровград, след скандал между двамата.

По данни на държавното обвинение, убиецът е бил под въздействието на алкохол и е нанесъл смъртоносен удар с нож в гърдите на баща си. През годините той е имал проблеми с алкохолната зависимост и е преминавал лечение в Центъра за психично здраве в квартал „Болярово“ в Хасково.

Съдът е отчел и предишни осъждания на подсъдимия – общо четири, основно за шофиране след употреба на алкохол, както и наложена мярка по Закона за защита от домашното насилие след жалба от родителите му.

Постановеното наказание от хасковските магистрати може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив.