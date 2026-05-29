Хасково отдава почит пред живота и безсмъртното дело на Христо Ботев

Община Хасково и Военно формирование 52 740 Хасково организират тържествен ритуал по повод 2 юни – Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, съобщиха от кметството.

„На 2 юни 2026 година от 12:00 часа пред паметника на Христо Ботев в Хасково заедно да изразим своята признателност към безсмъртното дело на поета-революционер и хилядите знайни и незнайни герои, пожертвали живота си за свободата и независимостта на нашата Родина!", призоваха от общинската администрация.

Община Хасково кани всички жители и гости на града да почетат паметта и делото на Христо Ботев и да се включат в честването на Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България!