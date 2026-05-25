Абитуриентите на СУ „Паисий Хилендарски“ с незабравим и емоционален бал

Зрелостниците от Средно училище „Свети Паисий Хилендарски“ в Хасково отбелязаха своя дългоочакван абитуриентски бал с бляскаво тържество, изпълнено с младежка енергия, стил и много емоции.

Празничната вечер събра дванадесетокласниците, които официално затвориха страницата на ученическите години, за да поемат по своя нов път в живота. Още преди началото на купона, момичетата и момчетата от випуска приковаха погледите на присъстващите с изключително елегантни тоалети, улавящи най-модерните за сезона тенденции. Красиви дефилета, стотици снимки за спомен с развълнувани родители и приятели, и традиционното силно отброяване от 1 до 12 дадоха старт на незабравимата нощ.

В празничната зала атмосферата се нажежи с много танци, хубава музика и емоционални наздравици, а зрелостниците не пропуснаха да изразят своята огромна признателност и обич към любимите си учители. По традиция тържеството продължава с отлично настроение до малките часове на денонощието, оставяйки незаличим спомен в сърцата на младите хора, които от днес с увереност прекрачват прага на истинския живот.