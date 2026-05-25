20-годишна жена се обърна по таван с лек автомобил „Ауди“ по пътя от Кърджали към Хасково. Инцидентът стана около 15:45 часа днес в хасковското село Долно Войводино.

Младата жена е пътувала сама в колата с кърджалийска регистрация. По първоначална информация тя се е движела с несъобразена скорост, изгубила е контрол над управлението и се е обърнала по таван в крайпътна нива с тютюн.

След удара тя е откарана с линейка в хасковската болница за преглед и изясняване на състоянието ѝ.

На мястото на инцидента имаше пътни полицаи и пожарникари.