Жена и 13-годишната ѝ дъщеря пострадаха при катастрофа край Хасково

39-годишна жена и 13-годишната ѝ дъщеря пострадаха при пътнотранспортно произшествие край Хасково. Инцидентът стана около 16:30 часа в района на пътния възел („детелината“) до бившия птицекомбинат.

Пострадалите са пътували в лек автомобил „Мерцедес“ с кърджалийска регистрация. По първоначална информация водачката е шофирала в посока от село Манастир към село Конуш. На детелината тя е загубила контрол над управлението, излязла е вляво от пътното платно и автомобилът се е преобърнал по таван.

След инцидента майката и детето са транспортирани с екипи на Спешна помощ до хасковската болница. Според предварителната медицинска информация те са били в съзнание.

На мястото на произшествието бяха извършени огледи от служители на „Пътна полиция“ за изясняване на точните причини за инцидента.