Учител по химия и двама ученици от ФСГ-Хасково със специални награди от РУО

Учител по химия и двама изявени ученици от Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ – Хасково са отличени със специални награди на Регионалното управление на образованието.

На 21.05.2026 година, Десислава Василева – преподавател по химия получи специална награда – почетен знак за своя професионализъм от РУО – Хасково. Заедно с нея признание получиха и двама ученици, отличили се със своите постижения в друга образователна област – Виктор Недев от 10 клас и Туана Мюмюн от 8 клас.

Отличията идват като заслужена оценка за постигнати високи успехи, високи резултати и отдаденост на знанието, признание за труда, таланта и силата на българското образование.

Церемонията по награждаването, която е не само празник на постиженията, но и силно послание към цялата образователна общност, че знанието продължава да бъде ценност, се състоя в Дома на учителя – Хасково.

Тези отличия са повод за гордост не само за наградените, но и за цялото училище, което за пореден път доказва, че успехът се ражда там, където има всеотдайни учители и мотивирани ученици.