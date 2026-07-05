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71 000 пенсионери в област Хасково ще получат по-високи пенсии във вторник

Всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2025 година, ще бъдат осъвременени със 7,8%. Увеличението влезе в сила от 1 юли, но реално възрастните хора ще го усетят на 7 юли, когато започва раздаването на парите за старост.

„Осъвременяването ще бъде по т. нар. Швейцарско правило, което включва 50% от увеличението на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени“, обясни директорът на НОИ-Хасково Огнян Добриков.

71 000 души в област Хасково ще получат увеличението. Възрастните хора вече могат да разберат в какъв размер ще бъде пенсията им.

„Искам да кажа, че е възможно гражданите да видят размера на увеличението в системата на НОИ с ПИК или Квалифициран електронен подпис. Така влизат в системата и може да си видят размера. Също така с КЕП, ако съответните граждани са регистрирани в системата на НОИ, те могат да заявят и да получат разпореждането по съответния ред. Иначе в приемната е създадена организация, чрез която всеки, който е получил обновената пенсия, да дойде на гишето и да си получи разпореждането на ръка“, допълни още Добриков.

От 1 юли 2026 г. при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да се включва ковид добавката от 30,68 евро. Останалите пенсионери обаче ще продължат да я взимат.

Източник: Haskovo.NET

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Коментари в сайта (2)

  • 1
    Ян
    Янг
    7 0
    12:52, 5 юли 2026
    71 000 пенсионери в област Хасково!Че то половината област пенсионери и деца.И кой остава да работи!
    Отговор
  • 2
    Ян
    янко димитров
    0 -2
    15:00, 5 юли 2026
    неразбрах кой няма да вземат добавка за ковид, дъртата пача дали ще взема че я изгоних .
    Отговор
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