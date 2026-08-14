От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

28 °C

Четири казана с фасул сготвиха в Хасково за празника на Пресвета Богородица

Изображение 1 от 9
Покажи в галерия

    За поредна година в навечерието на големия християнски празник Успение на Пресвета Богородица в Хасково бе приготвен вкусен фасул. Храната бе сготвена в двора на едноименната църква. Тази година казаните с фасул бяха четири.

    „Храната е дарение. Тя е оставена от хората пред иконата на Божията майка. Хората са донесли храната с радост. Получили са помощ и така са се отблагодарили на Божията майка“, сподели Росица Димова, която е една от жените, приготвили фасула. 

    Тя допълни, че рецептата е за Манастирска боб чорба. По обяд храната ще бъде раздадена. 

    По-късно в катедралния храм ще бъде отслужена вечерня. Утре за празника ще има света литургия. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Ам
      Амин!
      10 0
      14:37, 14 авг 2026
      Богородица да пази децата ни!
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Живущи в кв. „Болярово“ сигнализират, че на ремонтираните тротоари няма джобове за контейнери
    Живущи в кв. „Болярово“ сигнализират, че на ремонтираните тротоари няма джобове за контейнери
    преди 12 минути
    Хасковлии почетоха Голяма Богородица в препълнен храм
    Хасковлии почетоха Голяма Богородица в препълнен храм
    преди 2 часа
    „Димитровград“ с тежко гостуване на новака „Крумовград“
    „Димитровград“ с тежко гостуване на новака „Крумовград“
    преди 6 часа
    На Успение Богородично в Хасково до 30° и с разкъсана облачност
    На Успение Богородично в Хасково до 30° и с разкъсана облачност
    преди 6 часа
    ОФК „Хасково“ приема „розите“ с надежда за втори успех
    ОФК „Хасково“ приема „розите“ с надежда за втори успех
    преди 6 часа
    Димитровградско дерби на старта на Областната футболна група
    Димитровградско дерби на старта на Областната футболна група
    преди 21 часа

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Lady Gaga - The Dead Dance

    Случаен виц

    Голмайсторът на ОФК „Хасково“ Васил Василев: Мечтая да играя в чужбина
    Задържаха младеж, откраднал монети от кафе машини

    За една жена е по-добре да бъде красива, отколкото умна, защото мъжете по-добре виждат, отколкото мислят. - Данте Алигиери

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Продълговат кекс с ядки и портокали
    Продълговат кекс с ядки и портокали

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.