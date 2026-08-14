Четири казана с фасул сготвиха в Хасково за празника на Пресвета Богородица

За поредна година в навечерието на големия християнски празник Успение на Пресвета Богородица в Хасково бе приготвен вкусен фасул. Храната бе сготвена в двора на едноименната църква. Тази година казаните с фасул бяха четири.

„Храната е дарение. Тя е оставена от хората пред иконата на Божията майка. Хората са донесли храната с радост. Получили са помощ и така са се отблагодарили на Божията майка“, сподели Росица Димова, която е една от жените, приготвили фасула.

Тя допълни, че рецептата е за Манастирска боб чорба. По обяд храната ще бъде раздадена.

По-късно в катедралния храм ще бъде отслужена вечерня. Утре за празника ще има света литургия.