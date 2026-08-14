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Задържаха младеж, откраднал монети от кафе машини

18-годишен младеж е бил задържан за кражба, информират от полицията в Хасково. Тийненджърът е бил арестуван след сигнал от собственик на две кафе машини, монтирани на булевард „Съединение“. При отварянето на едната, той е забелязал, че липсва монетника и парична сума от около 50 евро. След подадения сигнал полицаите са заловили 18-годишния жител на село Георги Добрево. Т ой си е признал за стореното от него и върнал част от инкриминираната сума. Още един 18-годишен е заловен в хасковското управление. Той признал, че задигнал оставена детска количка, паркирана пред дома на собствениците ѝ на улица „Велико Търново“. С протокол за доброволно предаване предал на служителите детската количка.

Източник: Haskovo.NET

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