Съдът пусна под гаранция Янко Полицая срещу 10 000 евро

Окръжен съд – Хасково промени мярката за неотклонение на 56-годишния Янко Петков Тодоров, известен като Янко Полицая, и го освободи от ареста срещу парична гаранция от 10 000 евро.

Тодоров беше задържан от януари 2025 г., след като беше обвинен за опит за убийство и незаконно държане на огнестрелно оръжие. Според прокуратурата на 28 януари 2025 г. край Свиленград той е насочил пистолет срещу Димитър Николов и е произвел изстрел, който не е улучил пострадалия.

При предходното разглеждане на мярката съдът остави Тодоров в ареста, като прие, че има обосновано предположение за съпричастността му към престъплението и опасност да се укрие.

Днес обаче Окръжният съд в Хасково прие, че след извършените действия по разследването, включително проведения на 21 юли следствен експеримент, това предположение е съществено разколебано.

Според магистратите, въпреки че обвинението е за тежко умишлено престъпление, са настъпили нови обстоятелства, които налагат промяна на мярката. Съдът е отчел и че максималният срок за задържане под стража наближава изтичането си.

Определена е гаранция в размер на 10 000 евро, като съдът е преценил, че домашният арест не е подходяща мярка.

Определението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Пловдив в тридневен срок.