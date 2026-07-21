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Трагедия в Хасково: Моторист загина на място след сблъсък с такси

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    Тежък пътен инцидент отне живота на 26-годишен моторист в Хасково. Катастрофата е станала тази вечер малко след 21:00 часа на булевард „Васил Левски“, до кръстовището с улица „Република“.

    По първоначална информация мотористът се е движел по булеварда, когато е последвал силен удар в таксиметров автомобил. Вследствие на сблъсъка мотоциклетът е изхвърчал на десетки метри от мястото и е спрял чак в района на близката бензиностанция.

    Пристигналият на място медицински екип само е констатирал смъртта на водача. Според запознати той е работел в хипермаркет на изхода на Хасково в посока Харманли.

    Екипи на полицията са отцепили района за извършване на оглед и изясняване на точните причини за фаталния инцидент.

     
    Източник: Haskovo.NET

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    Коментари в сайта (1)

    • 1
      No
      Nostradamus
      1 0
      22:45, 21 юли 2026
      Още едно зачернено семейство. Бог да го прости! Съболезнования на близките!
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