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ВиК Хасково подготви съоръженията за летния сезон

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    Предвид очакваното по-високо потребление на вода през летните месеци, ВиК – Хасково извърши профилактика и подготовка на основни съоръжения от водоснабдителната система в региона.

    От дружеството съобщават, че са профилактирани всички водоеми в населените места съгласно изискванията на РЗИ, извършени са проверки на калници и въздушници по водопроводите, както и редица ремонти и подобрения по помпени станции и мрежата.

    В Симеоновград е възстановена автоматизацията на помпена станция „Симеоновград“, монтирани са две нови помпи на сондажите за питейна вода и на ПС „Преславец“. В района са въведени и системи за по-добър контрол на налягането и разхода на вода. На ПС „Свирково“ е монтирано честотно управление, което регулира работата на помпата и предотвратява преливане на водоема. Регулатори за налягане са поставени и в Навъсен, Калугерово и Пясъчево с цел намаляване на авариите по мрежата.

    Извършено е почистване от натрупан манган по водопровода към Хасково и на помпената станция от събирателния водоем. Монтирани са и пет нови хидранта в съответствие с изискванията на пожарната и общината.

    Сериозни дейности са извършени и в други населени места от областта. В район Ивайловград са подменени помпи и тръби в наводнените след обилни валежи помпени станции „Мандрица“ и „Розино“.

    В Николово е възстановена над 400 метра водопроводна мрежа, подменени са участъци в Малево и Горно Брястово, а нови помпи доставят вода за Горски извор и Маджарово.

    В село Конуш е възстановено водоподаването от каптажа, прекъснато след придошлата вода на реката. Така селото вече разполага с два водоизточника – основен и резервен, който може да бъде включван при необходимост.

    В Сусам предстоят тестове на нова връзка, която ще позволи селото да бъде снабдявано само с вода от помпажен източник с добри лабораторни показатели.

    Изцяло реконструирана е и помпена станция „Радовец“ в община Тополовград, където са подменени тръби и помпи. Направени са ремонти по водопроводната мрежа в Тополовград и Синапово, както и са монтирани противопожарни хидранти.

    От ВиК – Хасково посочват, че целта на извършените дейности е по-надеждно водоснабдяване през летните месеци, когато потреблението традиционно се увеличава.

    Предстои да стане ясно доколко направените инвестиции и ремонти ще окажат влияние и ще издържат във времето.

    Източник: Haskovo.NET

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