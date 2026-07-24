От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

27 °C

Спасени 10 бедстващи диви птици в Хасковска област

Десет диви птици бяха спасени и изпратени в Спасителния център за диви животни в Стара Загора след сигнали на граждани, съобщиха от РИОСВ – Хасково. В периода от 17 до 24 юли, включително в почивните дни, експерти на инспекцията са реагирали на множество сигнали за бедстващи животни. Благодарение на навременната намеса са спасени шест бели щъркела, един черен щъркел, един пчелояд, един чухал и една авлига. След оценка на състоянието им, други четири бели щъркела и една шипобедрена костенурка са били освободени в подходящи местообитания, тъй като са били в добро състояние и са могли да оцелеят в естествената си среда. От РИОСВ – Хасково благодарят на гражданите за съпричастността към дивата природа и за своевременно подадените сигнали. Екоинспекцията обаче напомня, че не всяко диво животно в градска среда е в беда. Птици, таралежи и други видове често обитават паркове, градини и дворове и не трябва да бъдат местени без причина. При откриване на животно, което изглежда ранено или безпомощно, специалистите съветват първо да бъде потърсено експертно мнение, преди да се предприемат действия.
Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково отпразнува Деня на независимостта
Хасково отпразнува Деня на независимостта
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Хасково е красив град.
Хасково е красив град.
Хасково и Аида от високо.
Хасково и Аида от високо.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Обследват водопровода до село Въгларово
Обследват водопровода до село Въгларово
преди 1 час
Нов дом за възрастните хора в Ивайловград отвори врати
Нов дом за възрастните хора в Ивайловград отвори врати
преди 2 часа
Историческо богатство: Наследниците на Димана Данева дариха лични вещи и архиви на музея в Харманли
Историческо богатство: Наследниците на Димана Данева дариха лични вещи и архиви на музея в Харманли
преди 2 часа
Оставиха в ареста побойниците от басейна на хотел „Европа“
Оставиха в ареста побойниците от басейна на хотел „Европа“
преди 4 часа
ВиК предупреди за аварии и частично спиране на водата
ВиК предупреди за аварии и частично спиране на водата
преди 7 часа
Лятото е за снимки и приключения, есента– за разходите: смартфони и смарт часовници Samsung с три месеца лизингови вноски по 0 евро
Лятото е за снимки и приключения, есента– за разходите: смартфони и смарт часовници Samsung с три месеца лизингови вноски по 0 евро
преди 7 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
От мерак – Гост - гайдарят Никола Марковски

Случаен виц

Нов дом за възрастните хора в Ивайловград отвори врати

Най-доброто отмъщение е огромният успех. - Франк Синатра

Последни обяви

Случайна рецепта

Омар с ориз
Омар с ориз

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.