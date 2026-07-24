Спасени 10 бедстващи диви птици в Хасковска област

Десет диви птици бяха спасени и изпратени в Спасителния център за диви животни в Стара Загора след сигнали на граждани, съобщиха от РИОСВ – Хасково. В периода от 17 до 24 юли, включително в почивните дни, експерти на инспекцията са реагирали на множество сигнали за бедстващи животни. Благодарение на навременната намеса са спасени шест бели щъркела, един черен щъркел, един пчелояд, един чухал и една авлига. След оценка на състоянието им, други четири бели щъркела и една шипобедрена костенурка са били освободени в подходящи местообитания, тъй като са били в добро състояние и са могли да оцелеят в естествената си среда. От РИОСВ – Хасково благодарят на гражданите за съпричастността към дивата природа и за своевременно подадените сигнали. Екоинспекцията обаче напомня, че не всяко диво животно в градска среда е в беда. Птици, таралежи и други видове често обитават паркове, градини и дворове и не трябва да бъдат местени без причина. При откриване на животно, което изглежда ранено или безпомощно, специалистите съветват първо да бъде потърсено експертно мнение, преди да се предприемат действия.