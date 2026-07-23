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Възможни проблеми с водоподаването в няколко квартала на Хасково

Екипи на ВиК работят по отстраняването на авария на главен водопровод преди водоем „Радарите“, съобщиха от дружеството.

Ако ремонтните дейности продължат по-дълго, е възможно временно да бъде нарушено водоподаването за абонатите в кварталите „Република“, „Овчарски“, както и в части от „Македонски“, „Тракийски“ и „Дружба“.

От ВиК очакват аварията да бъде отстранена до края на деня.

Междувременно след 16:00 часа днес е възникнала авария и по водопровода в квартал „Простор“ в Свиленград. По информация на дружеството тя е причинена от външна фирма, извършваща подмяна на водопроводната мрежа.

Временно е прекъснато водоподаването в района, като е възможно и помътняване на водата след възстановяване на услугата.

Източник: Haskovo.NET

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