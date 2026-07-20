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„Форум“ събра палитрата на хасковските художници

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    47 картини на 21 автори представят различни гледни точки от живота в Художествена галерия „Форум“ в Хасково.

    С богато разнообразие от цветове, техники и художествени похвати 47 картини на 21 автори посрещат посетителите в галерията. В изложбата са представени живопис, графика и произведения с елементи на съвременен реализъм, като всяка творба носи различен творчески почерк, а основната концепция на изложбата е в представянето на големите художествени мащаби в малки по размер картини.

    Обединяващото между авторите е вдъхновението, което черпят от заобикалящия ги свят – социалния живот, личните преживявания, детските спомени и най-светлите моменти от живота. Именно тази палитра от емоции и гледни точки превръща експозицията в среща с различни художествени интерпретации на действителността.

    Изложбата-базар е организирана от „Дружеството на хасковските художници“ с участието на творци от страната и може да бъде разгледана в ХГ Форум“ до 31 юли.

    Източник: Haskovo.NET

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