Окръжният съд в Хасково остави в ареста мъж, хванат със 100 грама кокаин в Димитровград

35-годишният Слав Крайчев, който бе задържан със 100 грама кокаин като пътник в такси в Димитровград, остава за постоянно в ареста. Това реши днес съдия Красимир Димитров от Окръжен съд – Хасково.

Пловдивчанинът бе арестуван на 17 юли 2026 г., като срещу него е повдигнато обвинение за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение. В съдебната зала стана ясно, че мъжът е осъждан четири пъти, три от които за престъпления, свързани с наркотици. Той е излежавал ефективна присъда от 4 години лишаване от свобода, като е излязъл от затвора през 2020 г.

Пред магистратите Крайчев заяви, че от 5-6 години живее във Великобритания и работи там в куриерска фирма. По думите му след скорошна раздяла с майката на детето си отново посегнал към алкохола и наркотиците. Той обясни, че поръчал дрогата по интернет и пристигнал с такси от Пловдив до Димитровград, за да я вземе от изоставена кола. По негови твърдения очаквал значително по-малко количество. Задържаният добави още, че все още не е платил пратката, като плащането е трябвало да се извърши с биткойни.

Защитникът му – адвокат Валери Стоичков от Пловдив, поиска клиентът му да бъде освободен без мярка за неотклонение. Според него деянието е несъставомерно, тъй като намереното вещество все още не е изследвано по законовия ред – по делото липсва както физико-химична експертиза, така и експертна справка, потвърждаваща, че става дума за кокаин. Адвокатът постави под съмнение и оперативните действия на полицията, питайки защо не е задържан човекът, оставил наркотика.

За наблюдаващия прокурор Елеонора Иванова обаче е налице обосновано предположение, че именно Крайчев е извършител на престъплението. Съдът прие аргументите на държавното обвинение и прецени, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, вземайки предвид богатото му съдебно минало и честите му пътувания до Обединеното кралство.

Според магистратите единствената адекватна мярка за неотклонение в случая е „задържане под стража“.

Определението на Окръжен съд – Хасково подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив. Заседанието е насрочено за 28 юли 2026 г. от 10:00 часа.

Анета Кутелова