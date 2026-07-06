Хасковлии заловени с дрога, скрита в буркани и в протектор на телефон

Двама души са заловени с наркотици в Хасково, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В дома на 34-годишен на улица „Грамада“ в квартал „Овчарски“ полицаи са открили дрога на 3 юли. Намерени са 2 буркана, 2 станиолови сгъвки и саморъчно свита цигара с общо тегло 4 грама със суха зелена листна маса. Дрогата е иззета с протокол.

С грам кристали за пушене на 5 юли хасковски патрул е заловил 25-годишен. Той е проверен на улица „Единство“. В протектора на телефона му е открита дрогата, реагираща на ефедрин и предадена на служителите от собственика си.