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Хасковлии заловени с дрога, скрита в буркани и в протектор на телефон

Двама души са заловени с наркотици в Хасково, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В дома на 34-годишен на улица „Грамада“ в квартал „Овчарски“ полицаи са открили дрога на 3 юли. Намерени са 2 буркана, 2 станиолови сгъвки и саморъчно свита цигара с общо тегло 4 грама със суха зелена листна маса. Дрогата е иззета с протокол.

С грам кристали за пушене на 5 юли хасковски патрул е заловил 25-годишен. Той е проверен на улица „Единство“. В протектора на телефона му е открита дрогата, реагираща на ефедрин и предадена на служителите от собственика си.

Източник: Haskovo.NET

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Коментари в сайта (1)

  • 1
    Ах
    аха
    0 0
    11:25, 6 юли 2026
    Затова ли напоследък се увеличиха продажбите на телефони калъфи?
    Отговор
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