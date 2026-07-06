Арести за двама пияни водачи в Хасково и Свиленград

Двама пияни водачи са арестувани в Хасково и Свиленград, съобщиха от полицията.

Турски водач е заловен да шофира с алкохол в крайграничния град. На 4 юли в 23:50 часа на булевард „България“ е проверен лек автомобил „Хюндай“. Пътните полицаи са тествали с дрегер 58-годишния водач, който отчел 1,27 промила алкохол. Шофьорът е отказал кръвни изследвания и е бил задържан до 24 часа по заведеното бързо производство.

На 5 юли в 00:25 часа на булевард „България“ в Хасково патрул на управлението е проверил „Мерцедес“. 42-годишният му водач е тестван с техническо средство, показало 2,15 промила алкохол. Задържан е с полицейска мярка.