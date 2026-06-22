Шофьор кара пиян и дрогиран в насрещното на АМ „Марица“, друг наду дрегера до 3,78 промила в Хасково

Петима нарушители на пътя са заловени за два дни в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Трима от водачите са задържани на 19 юни. В ареста на РУ Харманли е бил 26-годишен, проверен на булевард „България“ с лек автомобил „Мерцедес“. Използваното техническо средство отчело употреба на кокаин.

В Свиленград униформени са спрели за проверка мотоциклет „Сузуки“, управляван от 38-годишен. Той е отказал да бъде тестван за употреба на наркотични вещества. Справка е показала, че е бил наказван по административен ред за отказ от проверка и друг път.

Третият задържан този ден е в Хасково. 56-годишен се е движил с „Опел“ по улица „Хасковска“. Мъжът е тестван с дрегер, който показал наличие на 3,78 промила алкохол в издишания въздух.

По случаите са образувани 1 досъдебно и 2 бързи производства.

Вчера в управлението в Хасково са били задържани двама водачи. В 13:25 часа на тел.112 е подаден сигнал, че лек автомобил „Рено“ се движи в насрещната лента за движение по АМ „Марица“ между Любимец и Харманли. Незабавно са насочени полицейски екипи, които около км 71 засекли колата. Подадени са звукови и светлинни сигнали за спиране, но шофьорът продължил пътя си и се отправил в посока Харманли. В последствие колата е следвана и локализирана в Тополовград. При проверката се е изяснило, че е шофирана от 40-годишен от Сливен. Използван е дрегер, който показал употреба на 1,72 промила алкохол. Тестът за наркотици е отчел наличие на кокаин. Последвало е задържането му до 24 часа по стартиралото бързо производство.

„Компания“ в ареста му е правил и 46-годишен жител на село Сърница, шофирал леката си кола „Рейндж Ровър“ в родното си село с 1,83 промила алкохол в издишания въздух. Заведено е бързо производство.