Хиляди подкрепиха каузата на Миро на „Хасково Рок 2026“, пътят на доброто продължава с дарения

Хилядите гости на Хасково РОК 2026 подариха надежда и вяра на Мирослав Динков и неговото семейство. Община Хасково благодари на всеки дарител, който стана съпричастен с благотворителната кауза на Хасково РОК. Заедно показахме на Миро, че не е сам по пътя на пълноценния живот без болка и страдание!

Общо 4 911,96 евро и 10 британски лири са събрани в двете дарителски кутии за трансплантацията на Миро. Почитателите на рок музиката, гост-музикантите от STATE OF MIND, ACE BULLET, TORNADO, P.I.F и Б.Т.Р. и всички, участвали в Хасково РОК доказаха, че добрите каузи обединяват. Средствата, събрани от продажбата на рекламни артикули на хасковския рок фест, ще бъдат предадени на семейството на Миро. Всички, които имат възможност и искат да продължат доброто за Миро, могат да дарят по банков път:

Дарителска сметка за Мирослав Динков:

IBAN: BG69FINV91501017623750

BIC : FINVBGSF

Титуляр: Виолета Стефанова Динкова

Violeta Stefanova Dinkova

Основание: Виолета Стефанова Динкова