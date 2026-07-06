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Пожар избухна в магазин в центъра на Хасково

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    Пожар избухна в магазин за китайски стоки в центъра на Хасково, разположен в сградата на бившето кино „Клокотница“. Инцидентът е станал малко след 17 часа, когато на спешния телефон е подаден сигнал за задимяване в търговския обект.

    На място незабавно са изпратени екип на пожарната и полицаи. Огнеборците са овладели ситуацията бързо и са предотвратили разрастването на пожара.

    По време на инцидента в магазина са се намирали трима служители и няколко клиенти. „Усетихме задимяване и веднага всички излязохме навън“, разказа продавач-консултантът Гюлшен Реджеб.

    Няма пострадали хора, но по първоначални данни част от стоката ще бъде бракувана. Предстои да бъде извършен подробен оглед, който да установи точните материални щети.

    Според първоначалните предположения задимяването е причинено от късо съединение в електрическата инсталация, в близост до климатик, разположен във вътрешността на магазина.

    Близо половин час след овладяването на ситуацията пожарникарите продължиха огледите, търсеха авариен изход и се опитваха да отворят прозорци, за да проветрят помещението и да извършат по-детайлен анализ.

    Източник: Haskovo.NET

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