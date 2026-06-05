Мъж е с изгаряния при взрив от заваряване на резервоар на камион в двор на къща в хасковското село Стойково, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Сигнал за инцидента е бил подаден на 04.06.2026 г. в 11:20 часа в Оперативния център на противопожарната служба в Хасково. На място е бил изпратен екип огнеборци, които са ликвидирали пожара.

На място е установено, че гори камион „Шкода Европа“. При пожара е пострадал мъж, който е извършвал заваръчни дейности близо до резервоара на камиона, вследствие на което е възникнал взрив.

Пострадал е 63-годишен мъж с инициали Д. К. Д., който е с изгаряне на ръката, крака и гърба.