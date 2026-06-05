От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

26 °C

Мъж е с изгаряния при взрив от заваряване на резервоар на камион

Мъж е с изгаряния при взрив от заваряване на резервоар на камион в двор на къща в хасковското село Стойково, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Сигнал за инцидента е бил подаден на 04.06.2026 г. в 11:20 часа в Оперативния център на противопожарната служба в Хасково. На място е бил изпратен екип огнеборци, които са ликвидирали пожара.

На място е установено, че гори камион „Шкода Европа“. При пожара е пострадал мъж, който е извършвал заваръчни дейности близо до резервоара на камиона, вследствие на което е възникнал взрив.

Пострадал е 63-годишен мъж с инициали Д. К. Д., който е с изгаряне на ръката, крака и гърба.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Пожар в село Крум остави 68-годишна жена без дом
Пожар в село Крум остави 68-годишна жена без дом
Бойлер подпали апартамент в Димитровград, мъж е с опасност за живота след изгаряния?
Бойлер подпали апартамент в Димитровград, мъж е с опасност за живота след изгаряния?
33-годишен клошар е задържан за серия палежи в Хасково
33-годишен клошар е задържан за серия палежи в Хасково
Пожар в амонячния цех на торовия завод в Димитровград
Пожар в амонячния цех на торовия завод в Димитровград
Парижката Света Богородица в пламъци
Парижката Света Богородица в пламъци
Пожар в циментовия завод в Димитровград
Пожар в циментовия завод в Димитровград
Млад мъж пострада при пожар в автосервиз в Хасково
Млад мъж пострада при пожар в автосервиз в Хасково
Пострадалите от Момчиловци: „Бебето спеше, а пламъците влизаха в стаята"
Пострадалите от Момчиловци: „Бебето спеше, а пламъците влизаха в стаята"
Голям пожар се разрази в апартамент в Димитровград
Голям пожар се разрази в апартамент в Димитровград

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Трима са задържани с наркотици в Хасковско
Трима са задържани с наркотици в Хасковско
преди 17 минути
Арести за пиян и двама дрогирани водачи, а в единия откриха канабис
Арести за пиян и двама дрогирани водачи, а в единия откриха канабис
преди 22 минути
27 бомбени заплахи за ден към детски градини и училища в Хасковско
27 бомбени заплахи за ден към детски градини и училища в Хасковско
преди 34 минути
Променливо, но топло време в петък
Променливо, но топло време в петък
преди 1 час
Божидар Саръбоюков с първа победа в Диамантената лига
Божидар Саръбоюков с първа победа в Диамантената лига
преди 2 часа
Пороите отвориха 43-сантиметрови ями на улица „Клокотница“ в Хасково
Пороите отвориха 43-сантиметрови ями на улица „Клокотница“ в Хасково
преди 17 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Св. Иван Рилски – между фактите и легендите

Случаен виц

Променливо, но топло време в петък
27 бомбени заплахи за ден към детски градини и училища в Хасковско

Какъв чудесен живот изживях! Иска ми се само да бях разбрала това по-рано! - Колет

Последни обяви

Случайна рецепта

Лазаня с кайма и сос Бешамел
Лазаня с кайма и сос Бешамел

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.