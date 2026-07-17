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Директор, учители и психолог от ФСГ–Хасково с показания убитата Маги и обвиняемия Иван

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    Петима представители на Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ в Хасково дадоха показания по делото за убийството на Магдалена Русева, по което обвиняем е 18-годишният Иван Костов. В съдебната зала днес свидетелстваха директорът Цанко Цанков, класният ръководител на Иван Петя Русева-Димова, класният ръководител на Маги Веселина Христова, учителят по музика Таня Челебиева и училищният психолог Недялка Манахилова.

    Психологът посочи, че по искане на класните ръководители е работила и с двамата ученици, които през учебната 2024/2025 година са били възпитаници на гимназията. Иван е бил 10. клас в паралелка „Електронна търговия“, а Маги – 12. клас в „Икономическа информатика“. И двамата са имали значителен брой отсъствия, като обяснявали, че работят в заведение в квартал „Бадема“. В 9. клас Иван е бил наказан за агресия към ученик със специални образователни потребности, като срещу него е издадено предупреждение за преместване в друго училище. Той е получил и забележка за вербална агресия към учителя си по история, наложена след решение на Педагогическия съвет за нарушение на правилника на гимназията. В разговорите си с психолога Иван е твърдял, че е бил провокиран от съученика, който засегнал тема, свързана с баща му.

    Класните ръководители заявиха, че въпреки отсъствията двамата младежи са били сравнително добри ученици. Успехът на Иван е бил малко над 4.50. Маги е започнала обучението си във ФСГ от началото на 10. клас, а преди това е учила в Асеновград. Стана ясно, че в мобилния телефон на Иван е била открита снимка на ръкописен хаотичен текст със стресиращо съдържание и обширни заплахи, насочени „към целия свят“.

    Класният ръководител на Маги допълни, че след смъртта на ученичката, с класа са работили трима психолози, командировани за три дни от Националния център за психологическа подкрепа в Пловдив. Един от защитниците на Иван – адвокат Димитър Марковски от София поиска по делото да бъдат предоставени имената на тези специалисти, което беше уважено от съда. Според разследването Маги е убита на 26 април 2025 г. в къщата на дядото на Иван на улица „Тимок“. Тогава той е бил на 17 години, а тя – на 18.

    В следващите две заседания – на 1 и 2 октомври 2026 г. от 10:00 часа – предстои разпит на вещите лица, изготвили видео-техническата, ДНК и химическите експертизи.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

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