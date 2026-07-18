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Масов бой завърши с 25-ма в ареста

Меле завърши с 25 задържани в ареста, съобщиха от полицията.

Вчера около 14: 15 часа на спешния телефон е подаден сигнал от болницата в Хасково за сбиване в двора на лечебницата. Изпратените  екипи установили масов бой между 2 ромски фамилии от Димитровград, между които имало стара вражда.

За 24 часа са задържани 8 лица. Един от участните е пострадал, след преглед  е изписан за домашно лечение.

3 часа по-късно в кв. „Изгрев“ в Димитровград саморазправата продължила. Изпратени са екипи от жандармерия и от Хасково да подпомогнат потушаването на безредиците.

Задържани са още 17 човека от двата рода. Така общият брой на оставените в ареста набъбна до 25.

 Проверени са и жилищата на задържаните за забранени вещи. Осигурено е засилено полицейско присъствие.

Източник: Haskovo.NET

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Коментари в сайта (1)

  • 1
    Iq
    IQ
    59 -1
    12:57, 18 юли 2026
    Оставете ги да се изтрепят, че станаха много !
    Отговор
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