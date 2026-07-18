Масов бой завърши с 25-ма в ареста

Меле завърши с 25 задържани в ареста, съобщиха от полицията.

Вчера около 14: 15 часа на спешния телефон е подаден сигнал от болницата в Хасково за сбиване в двора на лечебницата. Изпратените екипи установили масов бой между 2 ромски фамилии от Димитровград, между които имало стара вражда.

За 24 часа са задържани 8 лица. Един от участните е пострадал, след преглед е изписан за домашно лечение.

3 часа по-късно в кв. „Изгрев“ в Димитровград саморазправата продължила. Изпратени са екипи от жандармерия и от Хасково да подпомогнат потушаването на безредиците.

Задържани са още 17 човека от двата рода. Така общият брой на оставените в ареста набъбна до 25.

Проверени са и жилищата на задържаните за забранени вещи. Осигурено е засилено полицейско присъствие.