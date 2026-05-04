От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Задържаха 18-годишен, ограбил 70-годишна жена

18-годишен е задържан за грабеж в Хасково, съобщиха от МВР.  В петък около 16 часа е подадена жалба от 70-годишна жена, която заявила, че 15 минути по-рано била нападната от непознато лице на улица „6 септември“. Жената разказала, че нападателят я съборил на земята и издърпал чантата й.

По нейни данни вътре имало 50 евро, телефон и лични вещи. Свидетел на нападението бил гражданин на 47 години, който хукнал след нападателя. Последният захвърлил чантата и побягнал. Гражданинът върнал чантата на жената, от която не липсвало нищо и помогнал на жената да подаде жалба в полицейското управление.

В хода на издирвателните действия служителите са установили и задържали познайникът на полицията с адрес в Харманли, който признал за стореното от него. С прокурорско постановление и повдигнато обвинение му е наложена мярка на задържане до 72 часа по образуваното досъдебно производство. Грабителят е задържан в следствения арест.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Оставиха в ареста задържаният с дрога за 300 хил. лева
Оставиха в ареста задържаният с дрога за 300 хил. лева
15 дни арест за баща и син, били и обиждали две жени на публично място
15 дни арест за баща и син, били и обиждали две жени на публично място
Продавачка в хранителен магазин се опита да предотврати кражба на оборота
Продавачка в хранителен магазин се опита да предотврати кражба на оборота
Десет души са арестувани през почивните дни за съхранение и разпространение на наркотици
Десет души са арестувани през почивните дни за съхранение и разпространение на наркотици

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

С много медали се окичиха състезателките на „Виолена спорт“ от държавното първенство в Пловдив
С много медали се окичиха състезателките на „Виолена спорт“ от държавното първенство в Пловдив
преди 49 минути
Конфискуваха 1 тон млечни продукти без документи за произход
Конфискуваха 1 тон млечни продукти без документи за произход
преди 1 час
Слънчева и студена сутрин, облачно през деня
Слънчева и студена сутрин, облачно през деня
преди 5 часа
Минерални бани остават без вода в понеделник заради нов водопровод
Минерални бани остават без вода в понеделник заради нов водопровод
преди 17 часа
Хасковлийка в шок: Продават джанки по 20 евро за килограм
Хасковлийка в шок: Продават джанки по 20 евро за килограм
преди 19 часа
Русенски таланти вдигнаха Купата на кмета на танцовия фестивал в Хасково
Русенски таланти вдигнаха Купата на кмета на танцовия фестивал в Хасково
преди 19 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – GRAFA - ЕДИН ПЪТ НА ЕДИН МИЛИОН

Случаен виц

Слънчева и студена сутрин, облачно през деня
Конфискуваха 1 тон млечни продукти без документи за произход

Най-доброто отмъщение е огромният успех." - Франк Синатра

Последни обяви

Случайна рецепта

Баница с пушено пиле
Баница с пушено пиле

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.