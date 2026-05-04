Задържаха 18-годишен, ограбил 70-годишна жена

18-годишен е задържан за грабеж в Хасково, съобщиха от МВР. В петък около 16 часа е подадена жалба от 70-годишна жена, която заявила, че 15 минути по-рано била нападната от непознато лице на улица „6 септември“. Жената разказала, че нападателят я съборил на земята и издърпал чантата й.

По нейни данни вътре имало 50 евро, телефон и лични вещи. Свидетел на нападението бил гражданин на 47 години, който хукнал след нападателя. Последният захвърлил чантата и побягнал. Гражданинът върнал чантата на жената, от която не липсвало нищо и помогнал на жената да подаде жалба в полицейското управление.

В хода на издирвателните действия служителите са установили и задържали познайникът на полицията с адрес в Харманли, който признал за стореното от него. С прокурорско постановление и повдигнато обвинение му е наложена мярка на задържане до 72 часа по образуваното досъдебно производство. Грабителят е задържан в следствения арест.