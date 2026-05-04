Слънчева и студена сутрин, облачно през деня

Слънчева, но студена сутрин, последвана от облачен следобед ни очаква в първия работен ден от седмицата. Минималните температури в Хасковска област ще бъдат около 6 градуса, но ще се усещат като 2 градуса. Максималните ще достигнат 19 градуса.

Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но без съществени валежи. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток.

Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 20° и 25°. В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е от юг-югоизток и ще се затопли още, максималните температури ще достигат 26°-28°.