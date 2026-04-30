Облачно през целия ден, следобед се очакват сериозни дъждове

Днес времето в Хасковска област ще бъде променливо, с чести увеличения на облачността. На много места се очакват краткотрайни валежи от дъжд, като локално те могат да бъдат по-интензивни. Обявен е жълт код за продължителни валежи в целия регион.

Температурите ще останат типично пролетни – минималните ще бъдат 6 градуса в ранните сутрешни часове. През деня максималните стойности ще достигнат между 18 и 22 градуса. Вятърът ще бъде слаб до умерен, без съществени усилвания.

Общата синоптична обстановка предполага динамичен ден, с редуване на облаци и кратки разкъсвания, без продължителни слънчеви периоди. Препоръчително е жителите и гостите на областта да се подготвят за валежи в следобедните часове при планиране на дейност на открито.

В петък над страната все още ще има значителна облачност и валежи, но по-слаби и на по-малко места. Вятърът ще остане от север, но ще отслабне. Студено за началото на май с минимални температури между 2° и 7° и максимални - между 10° и 15°.

В събота ще има по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността. Все още на отделни места, главно в планинските райони ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще се понижат с още 2-3 градуса, а дневните слабо ще се повишат.