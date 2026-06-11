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Гергана Георгиева стана шеф на Областна дирекция „Земеделие“ в Хасково

Гергана Георгиева е новият директор на Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково. Тя официално пое поста от днес със заповед на министъра на земеделието и храните, като заменя досегашния ръководител Валентина Делчева.

Георгиева е на 40 години, родом от Хасково, семейна, с едно дете. Развива професионалната си кариера в родния си град. Завършила е ЕГ „Асен Златаров“, след което придобива бакалавърска степен по български и френски език в ПУ „Паисий Хилендарски“, както и магистърска степен по „Счетоводство и контрол“ в УНСС – София. Тя има дългогодишен опит в сферата на земеделието, а до назначаването си е ръководила собствена консултантска фирма, специализирана в земеделски проекти и услуги.

На изминалите избори на 19 април 2026 г. тя бе кандидат за народен представител от „Прогресивна България“.

Източник: Haskovo.NET

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