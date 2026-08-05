Икономическа полиция и фонд „Земеделие“ са разкрили присвояване на субсидии за фиктивни пасища в Кърджалийско и Хасковско

Сектор „Противодействие на икономическата полиция „към ОД на МВР-Кърджали и фонд „Земеделие“ са разкрили присвояване на субсидии за фиктивни пасища в Кърджалийско и Хасковско. За две години лице от Хасковска област е усвоило сумата от 350 000 евро, декларирайки фиктивно ползване на ливади и пасища. Това е ставало с помощта на 7 души от един род. Те са в землищата на общините Черноочене, Кърджалийско и Минерални бани и Хасково.

Съвместна проверка на полицаи и служители от фонда е установила, че ливадите не са косени и пасищата не са непочистени.

Това съобщи за медиите главен инспектор Радослав Узунов, началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Кърджали. Той посочи, че става дума за 8600 дка в областите Кърджали и Хасково. Установени са 8 свързани лица. Участниците в схемата са издавали пълномощни на един от тях.

Ще продължим проверките не само в община Черноочене, но и в останалите общини на Кърджалийска област, подчерта Радослав Узунов.

По-късно от Регионалния пресцентър на МВР в Кърджали съобщиха, че по случая има задържан 57-годишен. Той засега е в ареста за 24 часа по Закона за МВР.

Кърджали бг вести научи, че задържаният е Муса Чолак, бивш зам.-кмет на община Минерални бани.

Текст: Георги Кулов

Снимки: Ники Матанов