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Икономическа полиция и фонд „Земеделие“ са разкрили присвояване на субсидии за фиктивни пасища в Кърджалийско и Хасковско

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    Сектор „Противодействие на икономическата полиция „към ОД на МВР-Кърджали и фонд „Земеделие“ са разкрили присвояване на субсидии за фиктивни пасища в Кърджалийско и Хасковско. За две години лице от Хасковска област е усвоило сумата от 350 000 евро, декларирайки фиктивно ползване на ливади и пасища. Това е ставало с помощта на 7 души от един род. Те са в землищата на общините Черноочене, Кърджалийско и Минерални бани и Хасково.

    Съвместна проверка на полицаи и служители от фонда е установила, че ливадите не са косени и пасищата не са непочистени.

    Това съобщи за медиите главен инспектор Радослав Узунов, началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Кърджали. Той посочи, че става дума за 8600 дка в областите Кърджали и Хасково. Установени са 8 свързани лица. Участниците в схемата са издавали пълномощни на един от тях.

    Ще продължим проверките не само в община Черноочене, но и в останалите общини на Кърджалийска област, подчерта Радослав Узунов.

    По-късно от Регионалния пресцентър на МВР в Кърджали съобщиха, че по случая има задържан 57-годишен. Той засега е в ареста за 24 часа по Закона за МВР.

    Кърджали бг вести научи, че задържаният е Муса Чолак, бивш зам.-кмет на община Минерални бани.

    Текст: Георги Кулов

    Снимки: Ники Матанов

    Източник: Kardjali.bgvesti.NET

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    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Ян
      янко димитров
      5 0
      12:30, 5 авг 2026
      къде се подават сиглали за поодготвяни измами , знам как един кмет се кани да присвой чрез измама земеделски имот чийто собственици не се интересуват.
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