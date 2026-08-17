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Части от Хасково, Димитровград и села в региона са с нарушено водоподаване

Авария  в Хасково е причината за нарушено водоподаване в части от квартал „Младежки хълм“, съобщават от ВиК. По отстраняването й работят аварийни екипи. 

Строително-ремонтни работи се извършват на улица „Владимир Поптомов“ в Димитровград, там водоподаването ще бъде прекъснато за кратко в района на аварията. Работи се така също по водопроводите към кварталите „Изток“ и „Марийно“.

 В Свиленград поради авария на главен водопровод с нарушено водоподаване са кварталите „Гебран“ и „Капитан Петко Войвода“. Селата Капитан Андреево и Генералово остават на резервни количества вода.

Ремонтни работи се извършват и водопроводите към и във селата Скобелево, Горски Извор, Александрово, Константиново, Дряново, Свирково, Навъсен, Браница, Остър камък , Пелевун, Кондово, Железари, Железино, Пъстроок, Ленско.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено след приключване на строително- ремонтните дейности. Утре, 18 август с нарушено водоподаване  от 9 до 15 часа ще е централна градска част на Харманли пора отстраняване на авария пред сградата на общината.

Източник: Haskovo.NET

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