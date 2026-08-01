Хасковлии пак са без вода

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Екипи на ВиК работят по отстраняването на аварии и извършват строително-ремонтни дейности по водопроводната мрежа към няколко населени места в област Хасково.

Строително-ремонтни работи се извършват по водопровода към помпена станция „Орешец“, поради което с нарушено водоподаване са селата Орешец и Върбово.

Работи се и по водопроводите към селата Славяново, Железино, Николово, Попско и Свирачи, където водоподаването е частично прекъснато.

От ВиК уверяват, че екипите работят по отстраняването на авариите и нормалното водоснабдяване ще бъде възстановено след приключване на ремонтните дейности.