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Община Хасково започна спешна проверка след сигнал за компрометирана подпорна стена

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    Десетки семейства, които живеят в два блока – единият на ул. „Лозенец“ 7, а другият на ул. „Одрин“ 9, години наред се притесняват заради компрометирана подпорна стена между двете сгради. Според хората съоръжението е построено преди повече от половин век и вече трудно удържа земните маси. През последните години състоянието на стената значително се компрометирало, сигнализират хората. 

    „С просто около се вижда какви огромни пукнатини стават на самата стена и това нещо е меко казано опасно. Недай си боже едно земетресение, ние тук не знаем какво да очакваме. През тези пукнатини тече вода и при по-големи дъждове това може да доведе до изключително големи щети“, обяснява Лилия Горанова, която живее в блока на ул. „Лозенец“.

    Жилищните постройки се намират в централната градска част и тук редовно преминават граждани, паркират се и десетки автомобили. „Тази стена става все по-зле и по-зле, с по-големи пукнатини, през които аз вече моя юмрук мога да вкарам. Цялата стена е в окаяно състояние и се притеснявам, защото тук паркират автомобили, минават хора и ако се срути стената може да убие човек или да нанесе огромни щети“, посочва Емануил Иванов. 

    Най-притеснени от ситуацията са 20-те семейства, които живеят в блока издигнат над подпорната стена. Те вече ясно усещат, че почвата под жилищната сграда се свлича надолу. В апартаментите на първите етажи се забелязват пукнатини, те си личат по фасада на сградата, а един от гаражите е наклонен на една страна.  „Щетите се отразяват най-вече на приземните етажи и мазетата. Широчината на пукнатините, които се получават е юмрук, който може вкараш. Самите стълби и те са тръгнали да се отделят. Факт е, че заради самата стена и това което е тръгнало като свлачище надолу, трябва да се вземе решение“, обяснява Радостина Спасова, която е родена и отраснала в блока. 

    От години живеещите в района изпращат сигнали и жалби до Община Хасково. Последната подписка е била преди 2 години, когато хората получили отговор от кмета Станислав Дечев. В него градоначалникът обяснява, че е извършено обследване на подпорната стена, а възстановяването ѝ ще бъде възложено на ОП „Екопрогрес“. До момента действия не са предприети. 

    „Ние сме се научили през годините, че се случват нещата, когато стане белята. Тогава вече пътищата са много и се търсят виновни и така нататък. В този случай просто няма смисъл да се търсят виновни след като станат нещата“, възмущават се хората. 

    След сигнала от Община Хасково започнаха спешна проверка. Пред дни комисия от експерти е направила оглед на място.

    Източник: Haskovo.NET

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