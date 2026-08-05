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Умният избор за семейния бюджет: Как да пазаруваме практично и изгодно през август

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Всички обичаме онова приятно усещане, когато сме напълнили хладилника с качествени продукти, а сметката на касата е по-ниска от очакваното. Пазаруването за цялото семейство не трябва да бъде сложна математика, а практична и добре планирана задача, при която получаваме най-доброто съотношение между цена и вкус.

Точно това е идеята и зад „Кошница с грижа“ –съвместната инициатива с правителството в подкрепа на българските домакинства. В рамките на тази кампания, в селекцията на Lidl фокусът пада изцяло върху онези основни продукти, които така или иначе присъстват в ежеседмичния ни списък за пазар.

Основни продукти на специални цени

Ето част от актуалната селекция през август, която включва най-необходимите ежедневни продукти за всяко домакинство:

  • Млечни продукти и яйца:
    • Кисело мляко 4.5% масленост – с 19% отстъпка за 0.69 €/1.35 лв.
    • Бяло саламурено сирене от краве и биволско мляко (400 г) – с 17% намаление за 3.39 €/6.63 лв.
    • Прясно мляко 3.7% масленост (1 л) – с 17% отстъпка на цена 1.39 €/2.72 лв.
    • Айрян 2.2% масленост (1 л) – с 20% намаление за 1.05 €/2.05 лв.
    • Пресни яйца от свободни кокошки, размер M (10 бр.) – с 15% отстъпка на цена 2.55 €/4.99 лв.
       
  • Месо и свежи предложения:
    • Свинско контрафиле, нарязано (400 г) – с 16% намаление за 2.89 €/5.65 лв.
    • Кайма от говеждо месо (500 г) – с 17% отстъпка за 3.59 €/7.02 лв.
       
  • Плодове и зеленчуци
    • Българска къдрава салата (бр.) – с 20% намаление на цена 0.79 €/1.55 лв.
    • Български зелени ябълки (кг) – с 22% отстъпка за 1.19 € / 2.33 лв.
       
  • Печива:
    • Оригинална френска багета – с 24% намаление на цена 0.75€/1.47 лв.
    • Бял земел със сусам – с 18% отстъпка за 0.09 €/0.18 лв.
    • Фини точени кори за баница (500 г) – с 18% намаление на цена 1.79 €/3.50 лв.
       
  • Консервирани продукти и сосове:
    • Айвар (550 г) – с 30% намаление за 2.79 €/5.46 лв.
    • Жълт фасул, нарязан (350 г) – с 20% отстъпка на цена 1.10 €/2.15 лв.
    • Майонеза (200 г) – с 20% намаление за 0.79 €/1.55 лв.
       
  • Напитки и десерти:
    • Сок от ябълка 100% (1 л) – с 15% отстъпка за 2.15 €/4.21 лв.
    • Сладко от рози (220 г) – с 20% намаление на цена 1.29 €/2.52 лв.
    • Кифлички с какаов крем – с 22% отстъпка за 1.19 €/2.33 лв.

„Кошница с грижа“ допълва разнообразните изгодни предложения в седмичните брошури на Lidl, регулярните месечни кампании с по-ниски цени и купоните и офертите в Lidl Plus.

Цялостна стратегия за пълен хладилник

Когато пазаруваме стоки от първа необходимост, предвидимостта на цените е най-важна. Селекцията от най-основните продукти в „Кошница с грижа“ създава отлична основа за интелигентно пазаруване. Когато добавим към тези трайно гарантирани отстъпки купоните от приложението Lidl Plus, както и изгодните XXL разфасовки и другите разнообразни оферти от седмичната брошура, спестяването става много по-лесно. Така набавяме всичко необходимо за седмицата бързо, изгодно и с увереност, че сме избрали качествени и предимно български стоки за своя дом. 

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