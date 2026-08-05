Умният избор за семейния бюджет: Как да пазаруваме практично и изгодно през август

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ
ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ
Всички обичаме онова приятно усещане, когато сме напълнили хладилника с качествени продукти, а сметката на касата е по-ниска от очакваното. Пазаруването за цялото семейство не трябва да бъде сложна математика, а практична и добре планирана задача, при която получаваме най-доброто съотношение между цена и вкус.
Точно това е идеята и зад „Кошница с грижа“ –съвместната инициатива с правителството в подкрепа на българските домакинства. В рамките на тази кампания, в селекцията на Lidl фокусът пада изцяло върху онези основни продукти, които така или иначе присъстват в ежеседмичния ни списък за пазар.
Основни продукти на специални цени
Ето част от актуалната селекция през август, която включва най-необходимите ежедневни продукти за всяко домакинство:
„Кошница с грижа“ допълва разнообразните изгодни предложения в седмичните брошури на Lidl, регулярните месечни кампании с по-ниски цени и купоните и офертите в Lidl Plus.
Цялостна стратегия за пълен хладилник
Когато пазаруваме стоки от първа необходимост, предвидимостта на цените е най-важна. Селекцията от най-основните продукти в „Кошница с грижа“ създава отлична основа за интелигентно пазаруване. Когато добавим към тези трайно гарантирани отстъпки купоните от приложението Lidl Plus, както и изгодните XXL разфасовки и другите разнообразни оферти от седмичната брошура, спестяването става много по-лесно. Така набавяме всичко необходимо за седмицата бързо, изгодно и с увереност, че сме избрали качествени и предимно български стоки за своя дом.