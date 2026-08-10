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Мъж опита да подкупи полицаи в КАТ-Хасково заради липсващи седалки на кола

Украинец направи опит да подкупи полицаи в Хасково, съобщиха от полицията.

На 6 август в 12 часа, сектор „Пътна полиция“ (бившия КАТ) е посетил постоянно пребиваващ в страната мъж на 46 г. с адрес в Димитровград. Той е представил документи за регистрация на лек автомобил „Форд“. Колата била с липсващи две седалки. Мъжът бил върнат да изправи проблема, но когато отново подал документите, между тях служителят Андон Димитров открил поставени две банкноти по 10 евро. Техникът на канала открил и че собственикът на колата не е поставил седалките.

Икономическите полицаи са му снели обяснения, работата по случая продължава.

Източник: Haskovo.NET

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