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Търсят учители и персонал в училища и детска градина в Хасково, Димитровград и Любимец

Десетки свободни работни места са обявени в Дирекция „Бюро по труда“ – Хасково, показва актуалният списък на институцията. В него са включени предложения както за специалисти с висше образование, така и за хора със средно или основно образование и без изискване за квалификация.

Сред свободните позиции има за учители, трима инженер-конструктори, рехабилитатор, две медицински сестри, специалист по качество, рецепционисти в хотел, готвачи, бармани, сервитьори, продавач-консултанти, касиери, склададжии и общи работници. Търсят се още машинни оператори, шлосери-електрозаварчици, електротехник, техници, шофьори и работници в производството.

Сред по-големия брой свободни места се открояват 20 позиции за монтажници на кабели, 10 за манипуланти в промишлеността, 5 за техници и още 5 за обслужващи на бензиностанция. Обявени са и 4 места за шлосери-електрозаварчици, по 3 за шивачи и продавачи-консултанти по различни позиции, както и възможности за шофьори на товарни автомобили, включително за международни превози.

В списъка има предложения и за хора без висока образователна квалификация – общи работници, работници по поддръжка, склададжии, чистач, работник в кухня, помощник-готвач и други. За част от длъжностите работодателите поставят допълнителни изисквания като професионален опит, шофьорска книжка от определена категория, компютърна грамотност или техническо образование.

Отделно от позициите, публикувани чрез Бюрото по труда, Регионалното управление на образованието – Хасково обявява 9 актуални свободни места в образователни институции в областта. Търси се учител по математика в прогимназиален етап в ОУ „Любен Каравелов“ в Хасково, като срокът за кандидатстване е посочен до 21 август. ПГДС „Цар Иван Асен II“ в Хасково има свободни позиции за педагогически съветник и за учители по професионална подготовка, включително за системен програмист и разработка на софтуер, със срокове за кандидатстване до 10 и 18 август.

В ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково е обявено място за учител по български език и литература със срок до 18 август. В СУ „Желязко Терпешев“ в Любимец се търсят учител по практическо обучение по готварство и учител по практическо обучение – инструктор, като и двете позиции са със срок до 25 август. Свободно е и място за учител в детска градина в ДГ №15 „Слънце“ в Хасково, със срок до 21 август.

Предложенията дават възможност за работа в различни сфери – от образование, производство и транспорт до търговия, туризъм, здравеопазване и услуги. Кандидатите следва да проверят конкретните изисквания и срокове към всяка позиция, тъй като те са различни за отделните работодатели.

 
Източник: Haskovo.NET

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